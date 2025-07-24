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Доступность

Спасаться будет просто негде: оборудование убежищ в Риге затягивается

© LETA 24 июля, 2025 11:26

Новости Латвии 0 комментариев

Одним из важнейших компонентов гражданской обороны являются убежища. До сих пор этот вопрос не решён ни в Риге, ни в стране в целом.

В столице 230 объектов признаны пригодными или частично пригодными, из которых 83 обозначены, что означает, что они могут быть использованы уже сейчас. Остальные требуют решений.

Рижское самоуправление планирует реновировать 148 объектов, выделив на эти цели 1,2 миллиона евро из структурных фондов ЕС, а также выделить средства из городского бюджета на реконструкцию ещё 30 убежищ.

"Ситуация неудовлетворительная, и в странах Балтии мы находимся в роли догоняющих в плане доступности убежищ", - признал руководитель департамента гражданской обороны и оперативной информации Рижской думы Гинтс Рейнсонс на заседании комиссии по безопасности, порядку и предотвращению коррупции.

Оценивая готовность ответственных служб к "часу икс", он признал, что она составляет 70%. Эта уверенность появилась в прошлом году, когда ликвидировались последствия разрушений, вызванных циклоном "Кирсти", а такая ситуация в какой-то мере приближена к к "часу икс".

Присутствующие оценили готовность жителей к такому моменту в 10-15%. Хотя информационные семинары на эту тему проводятся в разных районах Риги - они уже состоялись в четырёх и пройдут ещё в трёх, - масштаб таких мероприятий невелик.

Самый массовый семинар собрал 160 человек. Поиск подходящих мест для убежищ и их ремонт также продвигаются медленно.

В апреле этого года Государственная пожарно-спасательная служба проверила почти 600 мест в Риге, и из тех, что принадлежат самоуправлению, лишь две трети были признаны пригодными или частично пригодными.

В случае необходимости спасения там могли бы найти себе место лишь 10% жителей столицы, а 83 отмеченных мест места хватило бы ещё меньшему числу.

Рейнсонс рассказал, что потенциальные убежища, принадлежащие самоуправлению, в основном расположены в подвалах школ, детских садов и офисных зданий. Однако даже в отмеченных местах ещё многое предстоит сделать, чтобы люди могли находиться там дольше, например, там отсутствует вентиляция и образовалась плесень.

Отсутствие прогресса Рейнсонс обосновал тем, что рекомендации по оценке пригодности помещений были разработаны только в 2024 году. Не во всех районах Риги удалось найти подходящие объекты.

Хуже всего обстоят дела в многоквартирных районах, таких как Плявниеки, Пурвциемс и Дарзциемс, где проживает в общей сложности около 100 000 человек, но нет ни одного отмеченного убежища. Это связано с тем, что там нет ни государственных, ни муниципальных объектов, а только многоквартирные дома.

(Diena)

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