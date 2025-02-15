«Советская система экзаменов пока отмене не подлежит»: жителя Латвии тревожит ситуация в образовании

Он пишет о том, что посмотрел фрагмент программы Латвийского телевидения Aizliegtais paņēmiens ("Запрещенный прием"), где шла речь об образовании, и решил поделиться впечатлениями.

"Фактически - программа ни о чем. Подобно другим программам ЛТВ. Изображаем искателей правды, как будто разоблачаем вредителей росту страны, но до предела, переступать который запрещено: так уж оно есть, ничего нельзя изменить, никто не виноват", - сокрушается читатель.

А вот что он думает об образовании в Латвии:

"Во-первых. В Латвии как будто 300 тысяч человек не имеют соответствующего образования. Как это определяется? По объявлениям, где от дворника требуют высшее образование? Неужели никто в министерстве не слышал о приобретении опыта в процессе работы? Даже вузы выпускают специалистов, непригодных к практической работе. Часть их нужно заново учить работать - значит, они не соответствуют.

Мой знакомый молодой человек изучал программирование в техническом университете, но не мог найти работу, начал работать у двоюродного брата на небольшом предприятии за границей, удаленно. Через пару лет приняли на работу в крупный латвийский банк и спросили, где его так хорошо обучили. Часть уходит в другие отрасли. Например, учатся на портниху, а работает продавцом, и т.д.

Я сам - пример: с образованием, полученным в техникуме, был прорабом на очень ответственных стройках. Потому что нужно было постоянно учиться. И работу мне доверяли не из-за диплома, а благодаря опыту. В вузе я не учился из-за особенностей советского времени.

Во-вторых. Нет данных о людях, не имеющих основного образования! Что же делает министерство, если нет такой значимой информации? По каким критериям тогда актуализируется проблема второгодников?

В-третьих. Неужели руководство образованием в Латвии так далеко от жизни, что не понимает простых вещей? Люди - не заводские изделия: у кого-то учеба идет труднее, вначале надо побыть второгодником, чтобы потом это не беспокоило. Иногда эта потребность в учебе пробуждается в 7-м классе или даже в гимназии. Не надо представлять себе детей как одинаковых кирпичей. Образование - это все-таки процесс.

В-четвертых. Из слов представителя Минобрнауки можно было понять, что ученики виноваты в плохих результатах и не соблюдают планы чиновников. Наверное, не вполне понята основная мысль: министерство - для того, чтобы заботиться об образовании, а не наоборот - школьники для того, чтобы обеспечить чиновничеству спокойную жизнь.

Нет никаких сомнений в том, что, возможно, результат на данный момент - это результат реформ всей системы образования, включая вседозволенность учащихся. В обычном классе учатся еще и "проблемные" дети. Их поведение препятствует учебному процессу, в беспорядки вовлекаются и другие, на которых, может быть, в противном случае влияли бы лучшие ученики. Учитель уделяет много времени одному отстающему или озорнику, а у остальных оно отнимается. Почему? Правильнее, наверное, убрать из класса тех, кто не хочет учиться. Это не значит, что они становятся "вторым сортом". Нет! У них есть возможности получить соответствующее образование или вернуться в обычный класс - ведь дети растут и меняются. Может быть, очень современные возмутятся - как можно так думать? Но я хочу возразить: а почему это большинство должно приспосабливаться к отдельным недисциплинированным индивидам?

В-пятых. Со стороны Минобрнауки нет никаких сомнений в том, что требования для экзаменов, возможно, слишком завышены. Ни в коем случае - чиновничество знает лучше всех. У меня внучка очень прилежно учится, но после экзаменов в 9-м классе она сказала, что было очень трудно и не самая неуспевающая ее одноклассница не смогла сдать. У остальных внуков все еще впереди.

Может быть, после основной школы экзамены вообще надо отменить. Учителям ведь можно доверять настолько, что они способны оценить уровень знаний ученика в течение всего учебного процесса. Можно сделать, как в Швеции: оценка проводится в течение всего 9-го класса. Надо учитывать, что есть люди, неспособные сосредоточиться в стрессовых ситуациях, к которым относится экзамен. А кто-то из-за этого оказывается списанным на всю оставшуюся жизнь.

Может быть, экзамен в виде теста-собеседования намного целесообразнее перед поступлением в гимназию. Возражение, что начнется подкуп учителей, не стоит принимать во внимание. Знания, увы, не купишь.

Похоже на то, что в ближайшее время эта советская система экзаменов отмене не подлежит. Впрочем, хотелось бы добавить: я учился в техникуме в 70-е, тогда хорошо работало такое правило: если в конце семестра по всем предметам оценка не ниже 4 (по 5-балльной системе), экзамены сдавать не надо. Я сам этим пользовался - за четыре года учебы ни разу не сдавал экзамены за семестр.

В-шестых. Конечно, всегда будут дети, которые не хотят или не могут выучить все, чего хотят чиновники из Минобрнауки. Зачем всем любой ценой осваивать какой-то выдуманный объем знаний? Лучше уже после начальной школы оценивать детей и начинать вводить направления уже в основной.

Я не претендую на самую правильную теорию о том, что школы должны делать. Но волнуюсь о том, что в Латвии с образованием дела обстоят все хуже и хуже. А в заключение хотелось бы подчеркнуть: кроме математики и других знаний в школе должны научить человечному. Я спросил у своих внуков (7-й и 9-й класс, школы разные): учат ли их в школе, что в автобусе надо уступать место старшим, что женщину нужно пропустить вперед, когда куда-то заходишь. Нет! Моих этому учат родители, но школа тоже должна это делать. Конечно, если цель образования - вырастить людей, а не карьеристов или роботов".