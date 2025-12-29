Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сотни молодых латвийцев были денежными мулами: полиция снова поймала мошенников

Редакция PRESS 29 декабря, 2025 14:43

ЧП и криминал 0 комментариев

Valsts policija

Госполиция Латвии совместно с правоохранительными органами Украины раскрыла деятельность международной организованной преступной сети, в которой были задействованы около 300 человек. Через так называемых «денежных мулов» злоумышленники легализовали преступные доходы на сумму свыше 1,6 млн евро.

Расследование, проведённое Управлением по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции, выявило мошенническую схему с использованием метода refund fraud («мошенничество с возвратами»). На интернет-платформах торговли преступники необоснованно запрашивали или получали возвраты средств за товары и услуги, используя заведомо ложную информацию либо нарушая законный порядок возврата. В результате значительный финансовый ущерб был нанесён иностранному платёжному учреждению.

Для сокрытия происхождения средств применялись структурированные транзакции через криптовалютные платформы — деньги переводились в экосистему цифровых активов. Участники сети действовали как организованная группа: целенаправленно вербовали и обучали «денежных мулов», а также координировали перемещение средств между разными юрисдикциями.

Задержания и обыски

В 2025 году в рамках операций в Латвии и Украине были задержаны лица, причастные к схеме. Всего установлены около 300 специально обученных «денежных мулов», а также связанные с ними вербовщики и организаторы финансовых потоков. Большинство идентифицированных — граждане Латвии в возрасте от 18 до 20 лет, которых вербовали через социальные сети.

В декабре полиция провела масштабные обыски: изъяты IT-устройства и средства связи, содержащие данные о планировании финансовых схем и конфиденциальную переписку в зашифрованных приложениях.

Уголовные дела и наказание

В Латвии начат уголовный процесс по статьям 195 ч. 3, 193 ч. 4 и 193.1 ч. 1 Уголовного закона — за легализацию преступных доходов в крупном размере или организованной группой, незаконное использование чужих финансовых инструментов и незаконное получение, перемещение или распространение данных, что позволяет незаконно использовать финансовый инструмент или средство платежа.

Национальная полиция Украины параллельно расследует мошенничество, совершённое организованной группой в крупном размере, а также легализацию преступных доходов.

За наиболее тяжкие из этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества или без неё, а также пробационный надзор сроком до 3 лет.

В Государственной полиции подчёркивают, что «денежные мулы» в этой схеме не были случайными жертвами — они сознательно и функционально обеспечивали оборот и маскировку преступных средств. К уголовной ответственности привлекаются все участники, независимо от их роли и положения в иерархии сети.

Как не стать «денежным мулом»?

Полиция рекомендует:

  • никогда не передавать третьим лицам банковские карты, PIN-коды и данные доступа к счетам;
  • не соглашаться на предложения «лёгкого заработка» без официального договора, особенно связанные с открытием счетов, приёмом платежей или переводом чужих средств;
  • немедленно сообщать о попытках вербовки в ближайшее подразделение Государственной полиции.

