Состоялся съезд партии «Согласие»; после перерыва ее снова возглавил Янис Урбанович

Заместителями Урбановича избраны экс-депутат Сейма Регина Лочмеле и депутат Рижской думы Константин Чекушин. Евродепутат Нил Ушаков стал председателем партийной думы, сохранив место в правлении партии.

Таким образом, партия отказалась от модели управления, измененной на предыдущем съезде, когда вместо одного председателя было решено избрать трех сопредседателей, которыми стали Ушаков, Лочмеле и депутат Рижской думы Андрис Морозов.

На съезде также были приняты изменения устава партии - число членов правления сокращено с 19 до 15 человек, а также решено, что все голосования в дальнейшем будут открытыми.

В правление избраны также Валерий Агешин, Сандрис Бергманис, Андрей Бондарев, Ирина Долгова, Виктор Ясинавич, Модрис Карпов, Андрей Морозов, Иван Рыбаков, Гунта Шагбазян, Александр Васильев и Анна Владова.

Ушаков назвал эту модель управления наилучшей для подготовки к выборам в самоуправления в 2025 году: "Это столь же важная проверка для нас, как и прошедшие выборы в Европарламент, это следующий пункт перед тем, как идти на выборы в Сейм в 2026-м".

Урбанович пообещал, что постарается быть не одиночкой, а координатором: "Решения я никогда не буду принимать один, это будет делать правление".

""Согласие" живо и здорово, у "Согласия" снова есть план на будущее, и Урбанович вернулся - почти как Терминатор", - сказала в своем выступлении Лочмеле, добавив, что "это три плохих новости для тех, кто на похоронах "Согласия" надеялся выпить шампанского".

Чекушин в своей речи заявил, что пришло время вернуться к системе с одним руководителем и что он рад желанию Урбановича вернуться и бороться: "Нам необходим человек, которого все знают, который всё знает, который обладает огромным опытом".

Как сообщается, не исключено сотрудничество партий "Согласие" и "Стабильности!" на ожидаемых выборах в самоуправления, особенно в Риге, как выяснило агентство LETA.