Сообщение о новом налоге «взорвало» соцсети: это же коснётся почти всех!

Он высказал мысль, что за каждый километр, пройденный автомобилем, нужно платить в зависимости от его размеров, экологичности двигателя и других параметров.

"Нужно внедрить принцип - кто загрязняет природу, тот и платит. Тот, кто больше ездит, больше загрязняет, следовательно, и платит больше, в том числе легковых автомобилей. И не секрет, что есть разница между видом загрязнения, вызываемого дизелем или электромобилем. Этот принцип должен быть отражен непосредственно в использовании», — подчеркивает Вецтиранс.

Общественность, мягко говоря, в шоке от таких намерений.

Индра: Я начинаю думать, что здесь уже проходят соревнования по проверке выносливости налогоплательщиков! Выставляют на розыгрыш самую бессовестную идею и ждут, пока мы возразим. Но возражать никто не собирается, поэтому конкурс все еще продолжается! Надо признать, что Минтранс по-прежнему лидирует.

Нормундс: "Прогрессисты" считают, что за проезд по латвийским дорогам мы заслуживаем 3-кратной оплаты - акциз на топливо, налог на эксплуатацию транспортных средств, теперь планируется и налог на инфраструктуру (есть еще виньетки). Кретины...

Марек: Интересно, как они себе представляют контроль пройденных километров? Если при осмотре, то половина Латвии будет ездить со снятыми предохранителями АБС или тормозом спидометра.

LatNac: Не забывайте, что эти ... хотели наказать всех за нарушение 1км/ч. Новые коммунисты.

Том: Я думаю, что в стране совершенно нет денег. Нас ждут ещё и не такие сюрпризы.

Политик Юрис Пуце: Это так глупо. Если этот налог будет введен, одним из его названий может стать налог «Если у тебя нет хлеба, ешь торт».

Šis ir tik liels stulbums. Ja to nodokli ieviesīs, tas viens no tā nosaukumiem varētu būt “Ja Jums nav maizes, ēdiet kūkas” nodoklis. https://t.co/abm2NO1tIH — Juris Pūce (@pucej) October 16, 2024

Роберт: Как это будет контролироваться? Если будут смотреть раз в год, что они будут делать с перемоткой одометра? Это теперь сделают все, кому не лень и кому хочется сэкономить.

Политик Янис Витенбергс: Бюджет, представленный в Сейм Министерством финансов, предусматривает повышение налога на эксплуатацию транспорта. Увеличение акциза на топливо будет означать повышение на 3 цента за литр. Что это, черт возьми, еще? «Прогрессисты» всех пересадят на велосипеды?