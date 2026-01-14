Солнце готовило супербурю месяцами: как рождается солнечный монстр?

Обычно мы видим активные области на Солнце всего около двух недель. Светило вращается медленно, и как только опасный участок уходит на обратную сторону, он пропадает из поля зрения. Но европейский зонд Solar Orbiter, запущенный в 2020 году, изменил правила игры. Он летает по широкой орбите и способен заглядывать туда, куда Земля «не видит», включая дальнюю сторону Солнца.

С апреля по июль 2024 года Solar Orbiter наблюдал одну из самых экстремальных солнечных областей за десятилетия — регион под номером NOAA 13664. Когда он в мае появился со стороны Земли, стало ясно: это нечто особенное. Именно он вызвал самые сильные геомагнитные бури с 2003 года и те самые северные сияния, которые видели даже там, где их почти не бывает — вплоть до Швейцарии.

Учёные объединили данные Solar Orbiter и американского спутника Solar Dynamics Observatory и смогли следить за этим «солнечным монстром» почти без перерывов 94 дня. Это абсолютный рекорд — никогда раньше одну активную область Солнца не наблюдали так долго и так подробно.

Исследователи увидели, как регион зарождался, рос, усложнялся и буквально скручивался из мощных магнитных полей. Когда эти поля становятся слишком запутанными и нестабильными, Солнце сбрасывает накопленную энергию — в виде вспышек и гигантских выбросов плазмы, которые летят через Солнечную систему.

Такие бури — это не только красивые полярные сияния. Они могут выводить из строя спутники, мешать связи, создавать проблемы в энергосетях и даже влиять на авиацию. Один из недавних примеров — в 2022 году из-за солнечной активности компания SpaceX потеряла 38 из 49 спутников Starlink всего через два дня после запуска.

В мае 2024 года последствия ощутили и на Земле. Учёные отмечают, что особенно пострадало цифровое сельское хозяйство: спутниковые сигналы, дроны и сенсоры давали сбои, фермеры теряли рабочие дни, а в некоторых случаях — и часть урожая. Даже железнодорожные сигналы, по словам исследователей, могут «сходить с ума», переключаясь с красного на зелёный и обратно.

Впервые учёным удалось проследить одну активную область Солнца сразу через три полных оборота. В конце концов магнитные поля NOAA 13664 сплелись в особенно плотную структуру — и это закончилось самой мощной солнечной вспышкой за последние 20 лет, произошедшей 20 мая 2024 года на обратной стороне Солнца.

Учёные надеются, что такие наблюдения помогут лучше предсказывать солнечные бури и заранее защищать технологии на Земле. Пока точно сказать, когда и какой силы будет следующая вспышка, невозможно. Но уже ясно: если магнитное поле на Солнце становится слишком сложным — энергия обязательно найдёт выход.

А значит, за нашей звездой теперь будут следить ещё внимательнее. В Европе уже разрабатывают новый космический аппарат Vigil, который будет заниматься только космической погодой. Его запуск планируют в 2031 году.