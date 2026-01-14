Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Солнце готовило супербурю месяцами: как рождается солнечный монстр?

Редакция PRESS 14 января, 2026 12:53

Наука 0 комментариев

Учёные впервые буквально подсмотрели, как Солнце шаг за шагом готовит гигантскую космическую бурю. Два космических аппарата — один рядом с Землёй, другой на орбите вокруг Солнца — почти три месяца следили за одной и той же солнечной областью, которая в итоге устроила самые мощные геомагнитные штормы за последние двадцать лет.

Обычно мы видим активные области на Солнце всего около двух недель. Светило вращается медленно, и как только опасный участок уходит на обратную сторону, он пропадает из поля зрения. Но европейский зонд Solar Orbiter, запущенный в 2020 году, изменил правила игры. Он летает по широкой орбите и способен заглядывать туда, куда Земля «не видит», включая дальнюю сторону Солнца.

С апреля по июль 2024 года Solar Orbiter наблюдал одну из самых экстремальных солнечных областей за десятилетия — регион под номером NOAA 13664. Когда он в мае появился со стороны Земли, стало ясно: это нечто особенное. Именно он вызвал самые сильные геомагнитные бури с 2003 года и те самые северные сияния, которые видели даже там, где их почти не бывает — вплоть до Швейцарии.

Учёные объединили данные Solar Orbiter и американского спутника Solar Dynamics Observatory и смогли следить за этим «солнечным монстром» почти без перерывов 94 дня. Это абсолютный рекорд — никогда раньше одну активную область Солнца не наблюдали так долго и так подробно.

Исследователи увидели, как регион зарождался, рос, усложнялся и буквально скручивался из мощных магнитных полей. Когда эти поля становятся слишком запутанными и нестабильными, Солнце сбрасывает накопленную энергию — в виде вспышек и гигантских выбросов плазмы, которые летят через Солнечную систему.

Такие бури — это не только красивые полярные сияния. Они могут выводить из строя спутники, мешать связи, создавать проблемы в энергосетях и даже влиять на авиацию. Один из недавних примеров — в 2022 году из-за солнечной активности компания SpaceX потеряла 38 из 49 спутников Starlink всего через два дня после запуска.

В мае 2024 года последствия ощутили и на Земле. Учёные отмечают, что особенно пострадало цифровое сельское хозяйство: спутниковые сигналы, дроны и сенсоры давали сбои, фермеры теряли рабочие дни, а в некоторых случаях — и часть урожая. Даже железнодорожные сигналы, по словам исследователей, могут «сходить с ума», переключаясь с красного на зелёный и обратно.

Впервые учёным удалось проследить одну активную область Солнца сразу через три полных оборота. В конце концов магнитные поля NOAA 13664 сплелись в особенно плотную структуру — и это закончилось самой мощной солнечной вспышкой за последние 20 лет, произошедшей 20 мая 2024 года на обратной стороне Солнца.

Учёные надеются, что такие наблюдения помогут лучше предсказывать солнечные бури и заранее защищать технологии на Земле. Пока точно сказать, когда и какой силы будет следующая вспышка, невозможно. Но уже ясно: если магнитное поле на Солнце становится слишком сложным — энергия обязательно найдёт выход.

А значит, за нашей звездой теперь будут следить ещё внимательнее. В Европе уже разрабатывают новый космический аппарат Vigil, который будет заниматься только космической погодой. Его запуск планируют в 2031 году.

Бюрократия без лица: как «кукловоды» тихо переписывают законы под себя — на одном примере

Выбор редакции 16:35

Выбор редакции 0 комментариев

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Как измерить расстояние в оленях? В Финляндии это уже сделали

Всюду жизнь 16:34

Всюду жизнь 0 комментариев

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Важно 16:26

Важно 0 комментариев

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Шок! В Вецимилгрависе обнаружились русские танки с буковой Z, правда игрушечные

Важно 16:21

Важно 0 комментариев

Жительница рижского микрорайона Вецмилгравис обнаружила на полках местного магазина игрушек - модель танка с буквой Z на корпусе, и пришла в ужас, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Жительница рижского микрорайона Вецмилгравис обнаружила на полках местного магазина игрушек - модель танка с буквой Z на корпусе, и пришла в ужас, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Седина в бороду… Иглесиаса обвиняют в очень грязных домогательствах к сотрудницам

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

Сочная и сладкая? Что нам продают под видом хурмы

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

Невероятно! Масло по 99 центов: молочные продукты резко подешевели

Выбор редакции 16:05

Выбор редакции 0 комментариев

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

