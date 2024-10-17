Солнечно и сухо: сегодня в Латвии

Днем столбик термометра поднимется до +10...+13 градусов.
В Риге будет ярко светить солнце, осадков не ожидается, слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. В Риге столбик термометра поднимется до +11...+12 градусов.
В четверг в Латвии ожидается солнечная и сухая погода, южный ветер от слабого до умеренного, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем столбик термометра поднимется до +10...+13 градусов.
В Риге будет ярко светить солнце, осадков не ожидается, слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. В Риге столбик термометра поднимется до +11...+12 градусов.
В минувшее воскресенье, 13 октября, в Риге погиб капитан Канадских вооруженных сил Аарон Уайдман. Об этом сообщается в соцсетях.
В минувшее воскресенье, 13 октября, в Риге погиб капитан Канадских вооруженных сил Аарон Уайдман. Об этом сообщается в соцсетях.
Государственный центр содержания образования (ГЦСО) недавно опубликовал обзор результатов экзаменов в школах в конце прошлого учебного года. Экзамены в средней школе сданы, если учащийся набрал не менее 15%, а в следующем году этот минимальный порог будет повышен еще на 5%. Как сообщила представитель ГЦСО Яна Вейнберга, на экзамене по математике в 9-х классах среднего показателя не достигли 359 учебных заведений, то есть больше половины.
Государственный центр содержания образования (ГЦСО) недавно опубликовал обзор результатов экзаменов в школах в конце прошлого учебного года. Экзамены в средней школе сданы, если учащийся набрал не менее 15%, а в следующем году этот минимальный порог будет повышен еще на 5%. Как сообщила представитель ГЦСО Яна Вейнберга, на экзамене по математике в 9-х классах среднего показателя не достигли 359 учебных заведений, то есть больше половины.
С 2006 года Рижский русский театр носит имя Михаила Александровича ЧЕХОВА. Какое отношение он имеет к Риге, к великому писателю?
С 2006 года Рижский русский театр носит имя Михаила Александровича ЧЕХОВА. Какое отношение он имеет к Риге, к великому писателю?
Сегодня открывается ежегодный форум по вопросам безопасности и внешней политики "Рижская конференция", сообщила агентству ЛЕТА представитель Латвийской трансатлантической организации Лаура Даце Дзене.
Сегодня открывается ежегодный форум по вопросам безопасности и внешней политики "Рижская конференция", сообщила агентству ЛЕТА представитель Латвийской трансатлантической организации Лаура Даце Дзене.
Рижская дума на сегодняшнем заседании приняла решение относительно памятника российскому полководцу Барклаю де Толли, сообщают источники press.lv в РД.
Рижская дума на сегодняшнем заседании приняла решение относительно памятника российскому полководцу Барклаю де Толли, сообщают источники press.lv в РД.
Согласно исследованию Института Адама Смита, к 2028 году больше всего доля миллионеров в Европе увеличится в трех странах.
Согласно исследованию Института Адама Смита, к 2028 году больше всего доля миллионеров в Европе увеличится в трех странах.
«Я знаю бывших и нынешних премьер-министров и министров Литвы и часто подхожу и спрашиваю их - где волшебная палочка, что вы делаете по-другому?» спрашивает Ивар Годманис, бывший премьер-министр и евродепутат, в программе «Повестка дня» на канале TV24.
«Я знаю бывших и нынешних премьер-министров и министров Литвы и часто подхожу и спрашиваю их - где волшебная палочка, что вы делаете по-другому?» спрашивает Ивар Годманис, бывший премьер-министр и евродепутат, в программе «Повестка дня» на канале TV24.