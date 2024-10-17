Солнечно и сухо: сегодня в Латвии

Государственный центр содержания образования (ГЦСО) недавно опубликовал обзор результатов экзаменов в школах в конце прошлого учебного года. Экзамены в средней школе сданы, если учащийся набрал не менее 15%, а в следующем году этот минимальный порог будет повышен еще на 5%. Как сообщила представитель ГЦСО Яна Вейнберга, на экзамене по математике в 9-х классах среднего показателя не достигли 359 учебных заведений, то есть больше половины.