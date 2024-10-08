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Сокращение расходов на программу Erasmus повлияет на экономику стран, принимающих студентов

Euronews 8 октября, 2024 16:24

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ЕС в бюджете на предстоящий год намерен сократить финансирование ряда своих флагманских проектов. В их числе программа мобильности для студентов Erasmus+, сообщает Euronews.

 У ворот университета Севильи, на юге Испании, начинает собираться группа молодежи. Это одно из приветственных мероприятий для студентов Erasmus, которые собираются приступить к занятиям.

Сара Лоаиза, студентка: "Еще в мои первые дни в Севилье мы приехали посмотреть центр города и познакомиться с людьми, которые участвуют в программе Erasmus".

Для всех этих молодых людей пребывание в Севилье начинается не с занятий, а с экскурсии. Она позволит им познакомиться с городом, в котором студентам предстоит жить в течение следующих нескольких месяцев.

Хавьер Роман, волонтер: "Сегодня мы собираемся провести для студентов программы Erasmus экскурсию по всему центру Севильи, чтобы показать им, как здесь передвигаться, и рассказать о характерных особенностях города".

Вот уже много лет Испания является страной, принимающей больше всего студентов по программе Erasmus. В этом году их число составило 150 000. Далее следуют Италия и Германия. По данным ассоциации Erasmus Student Network, Мадрид - основное место назначения. Там обучаются почти 10 000 человек. За испанской столицей следуют Барселона, Валенсия и Севилья. В нынешнем году многие студенты отдали предпочтение именно Севилье, а так же Порту, Стамбулу, Никосии и Софии.

Беден Эсканьола, волонтер: "Севилья - город, в котором мы прекрасно уживаемся с испанской культурой, а еще он относительно недорогой для студентов Erasmus".

Хави Гарсия, Euronews: "Сокращение финансирования проекта Erasmus+ может иметь последствия, выходящие далеко за рамки университетской среды, особенно в таких городах, как Севилья, где число студентов Erasmus увеличивается с каждым годом".


Благодаря программе Erasmus только Университет Севильи получил в текущем году около семи миллионов евро инвестиций. Немаловажен для города и другой факт: приехавшие в Севилью 2300 студентов потратят здесь порядка десяти миллионов евро на проживание и услуги.

Шемар, студент Erasmus: "Я живу в студенческом общежитии и плачу 700 евро в месяц, а еда мне обходится примерно в 100 евро в месяц".

Марин, владелец отеля: "Приезжает много иностранных студентов, и, конечно, они много здесь тратят. Благодаря им и университету у нас здесь много клиентов. Бизнес идет очень хорошо, потому что им приходится идти на определенные расходы".

Объявление ЕС о предстоящем сокращении финансирования проекта Erasmus насторожило студенческие ассоциации, которые выступают против этой меры. В Erasmus Student Network осознают последствия уменьшения инвестиций в программу профессиональной мобильности в будущих бюджетах.

Альберто Фернандес, волонтер:"У нашей ассоциации есть четкая позиция по этому вопросу, и, очевидно, мы хотим, чтобы стипендия Erasmus и возможность международной профессиональной мобильности были доступны каждому, независимо от социального класса".

Большинство путешествующих студентов — французы, за ними следуют немцы, а на третьем месте испанцы. В этом году по программе Erasmus, по предварительным данным, обучается почти на 400 тысяч человек меньше, чем в прошлом году. Число студентов, как отмечают здесь, впервые снизилось после пандемии.

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