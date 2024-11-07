Соединение Балтии с европейскими железными дорогами — наш приоритет к 2030 году: представитель Еврокомиссии

Траутманн прибыла в Латвию с рабочим визитом, чтобы обсудить сценарии реализации проекта, в том числе строительство соединения с остальными странами Балтии на его первом этапе.

Во время встречи с министрами она подчеркнула, что "Rail Baltica" успешно привлекает финансирование Европейского союза (ЕС). В рамках последнего этапа подачи заявок по финансированию из инструмента ЕС "Connecting Europe Facility" в 2023 было привлечено дополнительно 1,43 млрд евро, из которых 261 млн евро составило софинансирование стран Балтии.

Как отметила представитель Еврокомиссии, "Rail Baltica" получила больше финансирования, чем любой другой европейский инфраструктурный проект, и это подтверждает постоянную поддержку проекта со стороны Еврокомиссии.

Она подчеркнула важность трансграничного характера "Rail Baltica", которая призвана интегрировать Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу в единую европейскую железнодорожную сеть. Эстония, Литва и Польша подтвердили свою готовность реализовать проект и внимательно следят за дискуссиями о сценариях строительства латвийского участка.

Как заявила Траутманн, проект будет считаться завершенным, когда столицы стран Балтии, включая Ригу, будут полностью подключены к европейской железнодорожной сети. Чтобы достичь этой цели, на данном этапе необходимо продемонстрировать прогресс в строительстве основной трассы. Это также позволит привлечь альтернативное финансирование, что даст возможность расширить объем работ на первом этапе.

Траутманн подчеркнула, что "Rail Baltica" - проект государственной важности, и все министры должны работать вместе, чтобы обеспечить его реализацию. "Это общая ответственность - и латвийского правительства, и ответственность Латвии перед партнерами. Я с нетерпением жду решения правительства, которое ожидается в ближайшие недели, и соглашения между странами Балтии до конца этого года", - добавила представитель Еврокомиссии.

Министр сообщения Каспарс Бришкенс со своей стороны также подчеркнул, что приоритетным является строительство трансграничного соединения, и в то же время железнодорожную магистраль необходимо соединить хотя бы с одной из двух международных станций "Rail Baltica" в Риге, чтобы обеспечить пассажиропоток и экономическую пользу уже на начальном этапе ее эксплуатации.

Министр также указал на важность предстоящих переговоров о многолетнем бюджете ЕС, которые будут иметь решающее значение для того, какой объем финансирования будет выделен для "Rail Baltica" и в какие сроки будет реализован первый этап проекта.