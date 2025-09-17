Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Общая сумма бюджета ЕС на 2028-2034 годы, предложенного Еврокомиссией, составляет 1,816 трлн евро. По предварительным прикидкам, пять новых общеевропейских налогов должны принести казне ежегодные доходы в размере 58,5 млрд евро (в ценах 2025 года), то есть около 20% бюджета.

Первый налог для пополнения общеевропейской копилки — система торговли квотами на выбросы парниковых газов. Если сейчас платежи в рамках этих сборов поступают в национальные бюджеты стран-членов ЕС, то скоро часть этих средств мы у себя в стране не увидим. Их будут перечислять в бюджет ЕС, в целом – по 9,6 млрд евро в год.

Второй налог — это частичное перечисление в бюджет ЕС сбора, взимаемого в рамках механизма CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Это инициатива ЕС, облагающая импортируемые товары, произведенные с высоким уровнем выбросов парниковых газов. Своего рода налог на выбросы углерода в виде покупки сертификатов CBAM. Цель этого механизма — обеспечить эквивалентность цены на углерод для импортируемой продукции и товаров, произведенных в ЕС, а также предотвратить «утечку углерода». В настоящее время CBAM распространяется на импорт железа, стали, алюминия, цемента, удобрений, электроэнергии и водорода. За счет этой меры Брюссель рассчитывает получать 1,4 млрд евро в год.

Третьим станет налог на неутилизированные отходы электроники по единой ставке, взимаемой по весу товара. Он предполагает взимание платы за невывезенные электронные отходы, такие, как выброшенные смартфоны, ноутбуки и бытовую технику. Это должно пополнить общеевропейскую казну на 15 млрд евро в год.

Четвертый налог — табачный акциз, который будет взиматься в странах-членах ЕС по определенной минимальной ставке. Это полностью отвечает курсу Евросоюза на борьбу с табакокурением и способно принести бюджету еще 11,2 млрд евро. Единая ставка в 15% будет применяться к количеству произведенного табака на основе минимальной ставки акциза, действующей в каждой стране. Причем сферу применения директивы предполагается расширить, распространив налог не только на табак, но также на электронные сигарету, жидкости для курения, жевательный и нюхательный табак и табачное сырье. К чему это приведет — понятно: росту цен на сигареты и другие табачные изделия по всему ЕС.

Пятым налогом станет фиксированный корпоративный сбор с крупных компаний с чистым годовым оборотом от 100 млн евро, осуществляющих деятельность в ЕС или продающих в ЕС свои товары и услуги. То есть будет касаться как европейских, так и иностранных корпораций вне зависимости от страны регистрации и расположения их головного офиса. Причем с предприятий с более высоким оборотом предусмотрена прогрессивная шкала ставок - чем выше доход компании, тем больше отчисления.

Исключением станут государственные организации, международные учреждения и неприбыльные организации. С них сбор брать не будут. А во крупным игрокам придется раскошелиться. По информации издания Financial Times, налог будет распространяться на все предприятия с годовыми чистыми доходами свыше 50 миллионов евро. В Латвии, по данным Lursoft, таким критериям соответствуют 128 компаний (это Rimi, Maxima, Latvenergo, airBaltic, Latvijas valsts meži, Neste, VirŠi-A, Latvijas Mobilais telefons, Bite, Tele2, Latvijas dzelzceļš, Latvijas fineris, Rigas siltums и прочие). В европейскую кубышку это должно принести 6,8 млрд евро.

Помимо всего перечисленного, Евросоюз полон решимости отказаться от действующей практики, освобождающей от налогообложения посылки низкой стоимости (до 150 евро), которые импортируются непосредственно потребителям через такие платформы, например, как китайские Temu и Shein. Для большинства импортируемых товаров будут применяться таможенные пошлины от 5% до 17%, а также введен сбор в размере 2 евро за каждую категорию товаров в посылке, отправленной из третьих стран.

Все эти запланированные сборы, по мнению Брюсселя, пойдут на пользу всему европейскому сообществу и позволят финансировать и зеленый переход, и повышение конкурентоспособности блока, и обслуживание ранее взятых долгов. Но главное — они позволят существенно увеличить оборонные расходы в связи с потенциальной угрозой со стороны России.

Правда, их ещё надо утвердить. А с этим не все просто. Любой новый общеевропейский налог должен быть одобрен всеми 27 государствами-членами ЕС, однако многие члены (Германия, Швеция, Нидерланды, Австрия и несколько других стран) от планов не в восторге и уже выразили свое недовольство. Ведь они существенно увеличат финансовую нагрузку не только на рядовых жителей, но и создаст дополнительную нагрузку на крупный бизнес, что представляет определенную угрозу как налоговому суверенитету, так и инвестиционному климату. А с инвесторами сейчас не только в Латвии, но и по всему ЕС — беда.