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«События развиваются как на крыльях»: гомеопат о семье, откуда забрали детей, больных дифтерией

la.lv 23 сентября, 2024 08:57

Латышские СМИ 0 комментариев

Как уже сообщалось, полиция в субботу задержала родителей за то, что они забрали из детской больницы двоих детей, заболевших дифтерией, но на данный момент детей в больницу вернули. Полиция получила от больницы заявление о том, что мать забрала детей вопреки указаниям врачей. Педиатр, гомеопат и руководитель Āģenskalna Klīnika Эдгар Меднис поделился в соцсетях своим мнением о случившемся, которое очень отличается от официальной точки зрения, пишет la.lv.

Вот его пост в "Фейсбуке":

"Однако нельзя ни на миг обойтись без медицины. Ибо события развиваются, как на крыльях ветра. Ниже описано, что произошло и как продвигаются события в связи с этой несчастной семьей, у которой только что умер ребеночек. Еще одного ребенка не похоронили, но уже, возможно, готовятся следующие похороны.

Описание ситуации, подготовленное юристом:

Вчера, 20 сентября, после полудня, родители воспользовались своим правом согласно Закону о правах пациентов (статья 6 - согласие на лечение или отказ от него. (4) Пациент имеет право отказаться от лечения до его начала, от используемого в лечении метода, не отказываясь от лечения в целом, или отказаться от лечения во время него) и приняли решение отказаться от дальнейшего "лечения" дочерей в Детской клинической университетской больнице, поставили об этом в известность персонал и забрали детей из стационара. Решение опирается на обоснованные подозрения родителей, что здоровью и жизни дочерей тоже может быть причинен вред, как это произошло с братиком, которого, по мнению родителей, "залечили" до смерти.

Обе девочки в стационаре всю неделю чувствовали и вели себя как совершенно здоровые дети, но внезапно утром 20 сентября медики сообщили о проведении каких-то срочных обследований, так как в анализах якобы повышены показатели тропонина, сказав, что детям два (!) дня придется пролежать подключенными к каким-то аппаратам. Когда мать явилась в стационар за детьми, старшую дочь уже подключили к медицинскому устройству (точного названия мать не знает), от которого мать ребенка отключила (сняла пластыри), одела детей и увела. Отец остался в стационаре, был заперт вместе с охранником и медиками в каком-то помещении, где, очевидно, подписал отказ от лечения детей.

Так как по месту жительства семьи мать провела тотальную дезинфекцию - вынесла мебель, вещи и бытовые предметы, но еще не успела привезти новую мебель, то, осознавая возможность посещения сиротским судом и несоответствие местожительства для детей, она попросила временного приюта у знакомой, где детям доступна безопасная и соответствующая среда. Сегодня утром, 21.09.2024 в 6:10 в частное владение, где ночевала мать с обеими дочерьми, прибыла целая команда (6 человек!) сотрудников правоохранительных органов и предъявила владельцу недвижимости постановление об обыске, принятое в 3:16 ночи рижским прокурором. В постановлении указано, что начат уголовный процесс согласно признакам преступного деяния, предусмотренного частью второй статьи 141 Уголовного закона (За сознательное оставление без помощи лица, находящегося в состоянии, опасном для жизни или здоровья, не имеющего возможности позаботиться о себе по малолетству, по старости, по болезни или немощи, если виновный имел возможность оказать потерпевшему помощь и был обязан заботиться о нем или виновный сам поставил его в положение, опасное для жизни).

Такое постановление, в свою очередь, принято потому, что сиротский суд Мадонского края 20.09.2024 в 20:55 принял решение о лишении обоих родителей права попечительства над двумя дочерьми. Очередное единоличное решение сиротского суда, последствия которого - эмоциональное, а в конкретном случае, возможно, и физическое травмирование детей (принудительное лечение), за то, что родители используют свое право и принимают решения в отношении лечения своих детей. Теперь решения о лечении двух девочек будет принимать какая-то чужая тетя - чиновница сиротского суда, которая детей не знает, не чувствует, работает только для бумаги, для статистики, потакая тем самым капризам некоторых самопровозглашенных экспертов-"врачей" и правящей клики. Такие дамочки живут в постоянном страхе за свою репутацию, статус, должность и ежемесячное пополнение счета. Никакой эмпатии и человечности, о здравом смысле не стоит и упоминать.

В рамках оперативных действий мать с детьми увезли из убежища. Мать как задержанную, то есть лицо, против которого начат уголовный процесс, увезли в Ригу, в Госполицию, а двоих детей служба неотложной медицинской помощи доставила обратно в детскую больницу, где в стационаре медики под строгим надзором проф. Завадской снова начнут "лечить" детей от известных только им заболеваний. Следует отметить, что у матери и детей тесты на дифтерию отрицательные, даже трижды. По поводу обоснованности диагноза "дифтерии" вообще есть известные сомнения, но это пусть остается на совести проф. Завадской, откуда нам, необразованным плебеям, вообще что-то знать и понимать... Совсем скоро будет день, когда обыск и задержание произойдут по адресу этой продажной и одержимой властью дамы - наручники для нее уже начищаются!

Вот так в SIA LV происходит расчеловечивание родителей детей, имеющих здравый смысл и смелость не подчиниться пропаганде мейнстрима, не стать частью биомассы. Либо говори смело и громко, либо молчи, только тогда следующим, кого расчеловечат по любой причине, выдуманной властью, будешь ты... Вместе мы можем!!! Вместе мы делаем!!!

/Д-р. Э. Меднис/”

Пост вызвал целую волну комментариев, многие из которых весьма нелестны для автора:

- Спасибо за мнение, д-р Меднис. Я лучше думала о вас. Очевидно, при всем своем дипломе по классической медицине вы забыли, что такое повышенный тропонин и к чему это может привести. Но это пусть остается на вашей совести. На этой "милой" ноте отписываюсь от вашей клиники - Боже упаси попасть в руки к таким "докторам". Но думаю, что невелика потеря, ведь у вас тут полно пациентов в шапочках из фольги.

- Надеюсь, что за дезинформацию и клевету на медиков чайного доктора возьмут за жабры, очень надеюсь! Каким ментальным калекой нужно быть, чтобы вообразить, что какой-то врач в детской больнице специально убивает ребенка!

- Люди болеют и умирают без помощи... Вызвать "скорую" на дом практически невозможно... А в этом случае лечат аж с полицией и принудительно... Странно это все.

- Комментаторы противоречат сами себе. Будь врачам все равно, позволили бы увезти и т.д., снова бы вопили - безответственность врачей, позволили увезти больных детей. Теперь стараются детей спасать, показав родителям через другие инстанции, что жизни детей спасать важно, чтобы не устраивать вместо одних похорон три. У нас внезапно в Латвии детей стало слишком много?

- Спасибо сиротскому суду и полиции за работу, здоровья девочкам!

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Комментарии (0) 21 реакций
Комментарии (0) 21 реакций
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