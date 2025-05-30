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Сноуден стал налоговым резидентом подмосковных Люберец

© Deutsche Welle 30 мая, 2025 13:56

Мир 0 комментариев

Scapix/REUTERS/Kevin Wurm

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Эдвард Сноуден стал налоговым резидентом России, пишет "Дойче велле".

Он приписан к Люберцам в Подмосковье - к такому выводу пришел проект "Система", изучив идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Сноудена. Первые четыре цифры этого ИНН - 5027 - относятся к отделению налоговой инспекции, расположенной в Люберцах. Эта же инспекция обслуживает три соседних городских округа. "Таким образом, фискальной "пропиской" Эдварда Сноудена стало Подмосковье", - говорится в сообщении "Системы".

Экс-сотрудник американских спецслужб и его жена Линдси Миллс ранее не раскрывали свое место жительства в России. Однако журналисты "Системы" обнаружили в инстаграме Миллс фотографии, сделанные в районе Люберец.

Эдвард Сноуден получил российское гражданство в сентябре 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. После этого Госдепартамент США заявил, что ему неизвестно о каких-либо изменениях, связанных с американским гражданством Сноудена. В свою очередь адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщал, что его подзащитный не подлежит объявленной Путиным "частичной мобилизации", поскольку "не служил в российской армии, не имеет практики и опыта военной службы".

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Эстония заявила о готовности начать строительство железнодорожного проекта Rail Baltica на территории Латвии, если та не успеет выполнить свою часть до 2030 года. Кроме того, соседи также озвучили амбициозные оборонные бюджеты: Таллин планирует инвестировать 5,4% ВВП, Вильнюс довести оборонные расходы до 6%, тогда как Латвия заявила, что стремится достичь 5% от ВВП. 

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В первом квартале 2025 года средняя брутто зарплата в Латвии, то есть до вычета налогов, составила 1757 евро, что на 134 евро (8,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Центральное статистическое управление.

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Трагедия в Рижском заливе: как одно неверное движение может привести к гибели. История 1987 года

История и культура 14:34

История и культура 0 комментариев

С наступлением летнего сезона в Рижском заливе появляется все больше яхт. Любители морских прогулок на своих красавицах бороздят водную гладь залива. Однако Балтийское море может быть и коварным, и для этого вовсе не обязательно уходить далеко от берега. Одна из таких трагедий произошла в июле 1987 года. Она стала темой для статьи Ирены Полторак «Спасите наши души", опубликованной в газете «Ригас Балсс» 4 декабря 1987 года.

С наступлением летнего сезона в Рижском заливе появляется все больше яхт. Любители морских прогулок на своих красавицах бороздят водную гладь залива. Однако Балтийское море может быть и коварным, и для этого вовсе не обязательно уходить далеко от берега. Одна из таких трагедий произошла в июле 1987 года. Она стала темой для статьи Ирены Полторак «Спасите наши души", опубликованной в газете «Ригас Балсс» 4 декабря 1987 года.

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