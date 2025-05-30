Сноуден стал налоговым резидентом подмосковных Люберец

Он приписан к Люберцам в Подмосковье - к такому выводу пришел проект "Система", изучив идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Сноудена. Первые четыре цифры этого ИНН - 5027 - относятся к отделению налоговой инспекции, расположенной в Люберцах. Эта же инспекция обслуживает три соседних городских округа. "Таким образом, фискальной "пропиской" Эдварда Сноудена стало Подмосковье", - говорится в сообщении "Системы".

Экс-сотрудник американских спецслужб и его жена Линдси Миллс ранее не раскрывали свое место жительства в России. Однако журналисты "Системы" обнаружили в инстаграме Миллс фотографии, сделанные в районе Люберец.

Эдвард Сноуден получил российское гражданство в сентябре 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. После этого Госдепартамент США заявил, что ему неизвестно о каких-либо изменениях, связанных с американским гражданством Сноудена. В свою очередь адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщал, что его подзащитный не подлежит объявленной Путиным "частичной мобилизации", поскольку "не служил в российской армии, не имеет практики и опыта военной службы".