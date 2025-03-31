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Снижение ставки позволяет сэкономить сотни евро на ипотечных платежах: специалист Банка Латвии

© Lsm.lv 31 марта, 2025 17:31

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По данным Банка Латвии, за два месяца этого года добавленная процентная ставка снижена для более чем 2,5 тыс кредитов. Заемщикам определенно стоит проявить инициативу и проверить, не готов ли их (или другой) кредитор сделать для них то же самое, потому что в случае положительного исхода экономия может оказаться вполне ощутимая, заявил передаче «Подробности» на Латвийском радио 4 Карлис Вилертс, руководитель исследовательского отдела центробанка.

«Мы видим, что в начале 2025 года — в январе и феврале — добавленные ставки были снижены по более чем 2 600 ипотечным кредитам. Из них 2 500 ставок снизил действующий кредитор, около ста было снижено путем перекредитования у другого поставщика услуг. Общая стоимость этих кредитов — почти 200 миллионов евро, что составляет примерно 4% от всего ипотечного кредитного портфеля в Латвии. Так что активность очень высокая», — сообщил К. Вилертс.

Он отметил, что количество кредитов, по которым удалось добиться снижения ставки в январе и феврале, ненамного отстает от аналогичного показателя за три года вместе взятые.

Специалист уточнил, что заемщики получают лучшие условия, когда сами проявляют инициативу — т.е. обращаясь к своему кредитору с просьбой пересмотреть ставку. И, конечно, значение имеет то, насколько аккуратно человек делает ежемесячные платежи: платя вовремя, он гасит основную сумму кредита и «пишет» положительную кредитную историю. Что делает его конкретный заем менее рискованным с точки зрения кредитора.

«Чем надежнее кредит, тем больше вероятность получить лучшие условия, включая более низкие добавленные процентные ставки. С точки зрения заемщика стоит изучить свои возможности не только у существующего кредитора, но и у конкурентов, что, возможно, позволит сэкономить еще больше», — сказал К. Вилертс.

По его словам, для тех, кто добился пересмотра условий у своего нынешнего кредитора, дополнительные процентные ставки снизились в среднем на 0,5 процентного пункта, а при перекредитовании в конкурирующей организации — на 0,85 п.п..

«Такое снижение ставки позволяет в год сэкономить на процентных платежах, соответственно, 370 и 500 евро», — подчеркнул собеседник «Подробностей».

Он добавил: то, насколько может снизиться ставка для конкретного заемщика, зависит от разных факторов, включая его кредитоспособность и размера самой ставки, которую предлагается пересмотреть.

«Чем выше начальная ставка, тем больше среднее снижение. Например, для кредитов, у которых изначально ставка была выше 3%, это дополнительное снижение составляет в среднем больше одного процентного пункта. В то время как для тех, у кого изначально ставка была ниже 2%, снижение — в среднем около 0,3 процентного пункта», — сообщил представитель Банка Латвии.

В центробанке напоминают, что в 2024-м изменились законы и правила, которые значительно упрощают перекредитование (в том числе благодаря тому, что за досрочное прекращение договора не надо платить компенсацию). Сам Банк Латвии создал интерактивный инструмент, позволяющий быстро оценить, насколько добавленная ставка для конкретного заемщика соответствует актуальной средней по рынку, и калькулятор, где можно рассчитать, как изменятся платежи в случае ее снижения.

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