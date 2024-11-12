Смените пароль и подтвердите бронирование: мошенники взяли на вооружение новые методы обмана

Как передала BNS пресс-служба Лыунаской префектуры, в полицию за помощью обратился мужчина, получивший сообщение о том, что пароль на его аккаунте Binance якобы изменен. В сообщении также был указан номер телефона, по которому нужно позвонить. В телефонном разговоре люди, которые представились как сотрудники службы поддержки, посоветовали ему зайти на аккаунт Trust Wallet и перевести деньги туда. Мужчина так и сделал, но позже обнаружил, что это было мошенничество. В результате аферы мужчина потерял 10 200 евро.

Binance - крупнейшая криптовалютная биржа.

Еще один пострадавший от мошенников сообщил, что он забронирол жилье через booking.com. Через несколько дней он получил сообщение, в котором говорилось, что якобы изменились правила места проживания и что необходимо внести предоплату, чтобы сохранить бронь. Мужчина внес предоплату, а на следующий день снова получил то же сообщение. Он связался с booking.com и выяснил, что это было мошенничество, в результате которого мужчина потерял 899 евро.