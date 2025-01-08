Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

«Слишком много ошибок и цензуры»: в Facebook и Instagram отменяют строгую модерацию контента

© Deutsche Welle 8 января, 2025 13:08

Бизнес 0 комментариев

Марк Цукерберг заявил, что Facebook, Instagram и Threads больше не будут строго модерировать контент пользователей, и обвинил Европу в "институционализации цензуры", сообщает Deutsche Welle.

Марк Цукерберг признал наличие цензуры в соцсетях Facebook, Instagram и Threads и объявил о резком ослаблении модерации контента. С таким видеообращением глава компании Meta Platforms Inc. выступил во вторник, 7 января.

Сейчас в соцсетях группы Meta действует система проверки фактов (фактчекинга). Как сказано на сайте Facebook, этим занимаются "независимые сторонние организации по проверке фактов, прошедшие сертификацию независимой Международной сети по проверке фактов или Европейской сети по проверке фактов".

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mark Zuckerberg (@zuck)

Теперь Цукерберг объявил об отмене этой системы, так как она, по его словам, скатилась к цензуре. Взамен бизнесмен вводит систему Community Notes ("Заметки сообщества"), которая уже действует в соцсети X Илона Маска. Там сами пользователи жалуются на недопустимый контент и правят ошибки. Цукерберг прямо сказал, что новая система будет "похожа на X".

"Когда Трамп был избран в 2016 году, традиционные СМИ безостановочно писали, как дезинформация угрожает демократии. Мы добросовестно пытались решить эти проблемы, не став при этом арбитрами истины. Но фактчекеры оказались слишком политически предвзяты и разрушили больше доверия, чем создали, особенно в США", - признал Цукерберг.

"Пора вернуться к нашим истокам в вопросе свободного выражения мнений в Facebook и Instagram, - заявил глава Meta. - Правительство и традиционные СМИ все больше и больше стремятся к цензуре. Многое из этого очевидно связано с политикой".

"Мы создали множество сложных систем, чтобы модерировать контент. Но проблема сложных систем в том, что они делают ошибки. Даже если они случайно цензурируют только 1% контента, это все равно миллионы людей. И мы достигли точки, когда стало слишком много ошибок и цензуры", - продолжил Цукерберг, пообещав "восстановить свободу выражения мнений на наших платформах".

По его словам, отныне в Facebook, Instagram и Threads упрощается политика регулирования контента. Руководство соцсетей намерено "отказаться от множества ограничений в таких темах, как иммиграция или гендер, если они не совпадают с дискурсом в традиционных СМИ".

Будет изменен и подход к регулированию контента. Это делается, "чтобы снизить ошибки, на которые приходится подавляющее большинство случаев цензурирования на нашей платформе", сказал Цукерберг. По его словам, теперь автоматические фильтры Meta будут блокировать только тяжелые нарушения, а в выявлении незначительных - доверять пользователям.

"Проблема в том, что фильтры допускают ошибки. Они блокируют слишком много контента, который не должны. Открутив их назад, мы намерены значительно сократить объем цензуры на наших платформах", - сказал Цукерберг. Он также пообещал вернуть в рекомендации политический контент, так как, "кажется, мы сейчас в новой эре".

Кроме того, Цукерберг решил, что команды Meta по модерации контента переместят из Калифорнии в Техас. Ранее такое же решение о SpaceX принял Илон Маск.

В конце обращения Цукерберг пообещал, что будет бороться с цензурой и в других странах, в том числе европейских, вместе с избранным президентом США Дональдом Трампом.

"Мы будем работать с президентом Трампом, чтобы возражать властям стран по всему миру, которые притесняют американские компании и продвигают цензуру. В США самая сильная в мире конституционная защита свободы слова. Европа приняла больше всего законов для институционализации цензуры, осложнивших создание там чего-либо инновационного", - сказал Цукерберг. Он также упомянул цензуру в Латинской Америке и Китае.

"Это круто", - прокомментировал Илон Маск обращение Цукерберга. Маск также репостнул мнение пользователя X, который написал, что глава Meta "идет полностью против цензуры, следуя за Илоном и X".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 37 реакций
Комментарии (0) 37 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Попытки нанести ущерб инфраструктуре являются частью более широкой картины: министр энергетики Литвы

Мир 14:55

Мир 0 комментариев

После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля "NordBalt" литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.

После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля "NordBalt" литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.

Читать
Загрузка

Погода на среду: количество осадков сократится

Новости Латвии 14:43

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Читать

Осторожно, бизнес закрывается: количество ликвидированных предприятий в Латвии стабильно растёт

Важно 14:36

Важно 0 комментариев

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

Читать

Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять

Важно 14:35

Важно 0 комментариев

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Читать

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать