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Слишком критичны к России: почему латышам не доверили пост генсека НАТО

© LETA 4 октября, 2024 10:42

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Хотя еще весной среди потенциальных кандидатов на пост генсека НАТО были названы и бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, и бывшая на тот момент премьер-министром Эстонии Кая Каллас, по мнению экспертов, шансы балтийцев быть избранными на этот высокий пост в нынешней геополитической ситуации были слабыми.

"По-прежнему есть силы в НАТО, которые считают, что здесь слишком критично относятся к России. Это и ставит своего рода печать не только на Кариньша, но и на Каллас", - сказал в передаче "Spried ar Delfi" директор Центра геополитических исследований, ассоциированный профессор Рижского университета им. Страдиньша Марис Анджанс.

По его мнению, теоретически Кариньш соответствует многим выдвигаемым для работы генсека НАТО требованиям.

"Он достаточно долго был премьером, с великолепным английским языком, что здесь немаловажно. В конце концов - латыш из Америки, и это нельзя недооценивать. Но, конечно, у Восточной Европы, у восточного фланга не такая хорошая слава в НАТО. В случае Каллас имеет значение и то, что у нее слишком острый язык, а это может быть нехорошим сигналом", - рассказал Анджанс.

В связи с этим должен был быть избран кандидат, который удовлетворил бы все страны НАТО, так как для утверждения на пост генсека НАТО необходима единогласная поддержка государств-членов.

"Кандидаты из Балтии были, но, я бы сказал, относительно далеко от утверждения на должность", - резюмировал директор Центра геополитических исследований. Напомним, что 1 октября на пост генсека НАТО официально вступил бывший премьер Нидерландов Марк Рютте.

В свою очередь, председатель правления Латвийской трансатлантической организации Янис Карлсбергс отметил, что латыши имеют возможности занимать высокие посты в НАТО, что доказала нынешний министр иностранных дел Байба Браже.

При этом он не исключил, что в будущем, когда геополитическая ситуация в Европе не будет такой напряженной, генсеком НАТО может стать и некий кандидат из стран Балтии. "Возможности есть. Надеюсь, будут и лучшие времена, когда это произойдет", - допустил Карлсбергс.

(Delfi.lv)

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