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Слабые экспорт и рост: ЕБРР снизил прогноз для двух Балтийских стран и повысил для третьей

Редакция PRESS 28 февраля, 2025 17:09

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LETA

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогнозы роста валового внутреннего продукта (ВВП) для Латвии и Эстонии, а для Литвы прогнозирует более быстрый рост экономики, чем ранее.

Для Латвии ЕБРР в этом году прогнозирует рост ВВП на 2% по сравнению с 2,4% в сентябре прошлого года. Прогноз роста экономики Эстонии снижен до 1,7% по сравнению с прежним прогнозом в размере 2,5%.

В отличие от Латвии и Эстонии, в Литве ожидается более быстрый рост, чем прогнозировалось ранее - в этом году ВВП Литвы вырастет на 2,8%, тогда как в сентябре прогнозировался рост на 2,5%. ЕБРР объясняет пересмотр прогноза в сторону повышения более сильным, чем ожидалось, ростом литовской экономики в прошлом году.

ЕБРР объясняет пересмотр прогнозов для Эстонии и Латвии в сторону понижения слабым экспортом и замедлением роста в Западной Европе. Банк отмечает, что страны Центральной Европы и Балтии продолжают сталкиваться с неблагоприятными экономическими факторами, включая слабый внешний спрос и инвестиционную активность. Народное хозяйство стран Балтии особенно подвержено влиянию изменений на рынках Германии и Западной Европы в целом, где слабый рост экономики привел к снижению экспортного спроса. В результате рост в странах Балтии остается слабее, чем первоначально ожидалось.

ЕБРР прогнозирует, что экономика стран Балтии начнет восстанавливаться в 2026 году, чему будет способствовать улучшение внешнего спроса и внутреннего потребления. В следующем году ЕБРР прогнозирует рост ВВП Латвии на 2,5%, Эстонии и Литвы - на 2,6% и 2,7% соответственно.

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