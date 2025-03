Skype закрывается в мае: навсегда?

В посте говорится: «С мая 2025 года Skype больше не будет доступен. В ближайшие дни вы сможете войти в Microsoft Teams Free с использованием своей учетной записи Skype, чтобы оставаться на связи со всеми своими чатами и контактами. Спасибо, что были частью Skype».

На сайте Microsoft говорится, что переход в Teams бесплатный, а те, кто пользовался платными функциями Skype, например, международными и внутренними звонками, смогут это делать до конца следующего периода продления. После 5 мая 2025 панель набора номера (Skype Dial Pad) будет доступна для оставшихся платных пользователей через веб-портал Skype и в Teams.

