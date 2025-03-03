Skype закрывается в мае: навсегда?

В посте говорится: «С мая 2025 года Skype больше не будет доступен. В ближайшие дни вы сможете войти в Microsoft Teams Free с использованием своей учетной записи Skype, чтобы оставаться на связи со всеми своими чатами и контактами. Спасибо, что были частью Skype».

На сайте Microsoft говорится, что переход в Teams бесплатный, а те, кто пользовался платными функциями Skype, например, международными и внутренними звонками, смогут это делать до конца следующего периода продления. После 5 мая 2025 панель набора номера (Skype Dial Pad) будет доступна для оставшихся платных пользователей через веб-портал Skype и в Teams.

Starting in May 2025, Skype will no longer be available. Over the coming days you can sign in to Microsoft Teams Free with your Skype account to stay connected with all your chats and contacts. Thank you for being part of Skype pic.twitter.com/EZ2wJLOQ1a — Skype (@Skype) February 28, 2025

О возможном закрытии Skype стало известно еще до официального объявления: информацию об этом заметил в коде новой бета-версии программы один из читателей профильного портала XDA Developers.

«Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонки и чаты в Teams», — говорилось во фрагменте кода.

Мессенджер и сервис видеозвонков Skype когда-то был одним из самых популярных сайтов в мире.

Программа была создана в 2003 году эстонскими разработчиками, а сама компания была основана шведом и датчанином.

В 2011 году Skype за 8,5 миллиарда долларов купила компания Microsoft и интегрировала его в другие продукты компании, в том числе Xbox и устройства на Windows.

В 2016 году Microsoft выпустила сервис Teams. Его популярность, как и популярность других сервисов, позволяющих устраивать видеоконференции, выросла в пандемию. В 2021 году вышла операционная система Windows 11, в которую по умолчанию интегрирован Teams. Skype впервые за много лет в списке программ по умолчанию не было.

В статье, опубликованной в пятницу на сайте Microsoft, переход со Skype на Teams называется новой главой.