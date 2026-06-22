Скучаете по своей актёрской карьере? Откровенное интервью Зеленского (ВИДЕО)

Журналист: Вы скучаете по своей актёрской карьере?
Зеленский : Мне не хватает того, чтобы быть хорошим отцом.
Журналист: Что вы чаще всего говорили своим детям, когда они были маленькими?
Зеленский: Я люблю тебя!
Журналист: И что вы им теперь скажете?
Зеленский: О, как я по тебе скучаю.
Журналист: Когда вы в последний раз плакали?
Зеленский: Я постараюсь сделать это после нашего интервью. [...] Я обычный человек, и бывают разные моменты, почти каждый день, много потерь на поле боя и среди мирного населения. И я просто... Мне всегда тяжело, когда я вручаю награды матерям и отцам, потерявшим своих детей. В такие моменты я действительно часто плачу.
Журналист: Вы герой?
Зеленский: Нет.
Журналист: Кто ваш герой?
Зеленский: Мои дети, моя армия, наша армия и украинский народ. Так что я часть... Я тоже украинец, поэтому я часть нашего народа. Я считаю, что наш народ — настоящий герой.
Very emotional moment from the interview with Zelenskyy. You should watch this.— Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) June 16, 2026
JOURNALIST: Do you miss being an actor?
ZELENSKYY:?I miss being a good father.
JOURNALIST: When your children were little, what did you tell them the most? What was the thing that you told them… pic.twitter.com/FYSaCYOw76