Скучаете по своей актёрской карьере? Откровенное интервью Зеленского (ВИДЕО)

Журналист: Вы скучаете по своей актёрской карьере?

Зеленский : Мне не хватает того, чтобы быть хорошим отцом.

Журналист: Что вы чаще всего говорили своим детям, когда они были маленькими?

Зеленский: Я люблю тебя!

Журналист: И что вы им теперь скажете?

Зеленский: О, как я по тебе скучаю.

Журналист: Когда вы в последний раз плакали?

Зеленский: Я постараюсь сделать это после нашего интервью. [...] Я обычный человек, и бывают разные моменты, почти каждый день, много потерь на поле боя и среди мирного населения. И я просто... Мне всегда тяжело, когда я вручаю награды матерям и отцам, потерявшим своих детей. В такие моменты я действительно часто плачу.

Журналист: Вы герой?

Зеленский: Нет.

Журналист: Кто ваш герой?

Зеленский: Мои дети, моя армия, наша армия и украинский народ. Так что я часть... Я тоже украинец, поэтому я часть нашего народа. Я считаю, что наш народ — настоящий герой.