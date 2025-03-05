Скорые по 2-3 часа не могут «сдать» пациентов: в обеих крупных рижских больницах наступил коллапс

В больнице имени Страдиня экипажи скорой с пациентами ждут в очереди два-три часа. В Восточной клинической больнице врачи уже принимают по 40 неотложных пациентов в час.

Машины Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) оперативно выезжают на вызовы и быстро доставляют больных с острыми диагнозами к воротам приемного покоя. Но дальше – стоп! Сдать пациента и ехать на следующие вызовы они не могут: приходится ждать по два, а то и по три часа, пока у них смогут больных принять.

Не лучше положение в Рижской Восточной больнице. Там врачам неотложной помощи, дежурящим в приемном покое, приходится принимать по 40 пациентов в час. Причем каждый четвертый больной – в критическом состоянии. Все, что пока смогла придумать больница: это разделить очереди. Теперь с травмами там принимают с одного выхода (старый корпус С1), а всех остальных – с другого (новый корпус С3).

В чем же причина? Ведь на дворе – не пандемия ковида, и других эпидемий тоже не наблюдается.

В больнице Страдиня глава тамошнего Центра неотложной медицины Роберт Фурманис ссылается на старение населения – мол, количество возрастных пациентов растет, а их болезни становятся все тяжелее.

С этим категорически не согласна руководитель всей Службы неотложной медицинской помощи страны Лиене Ципуле, которая уверена: проблема приема острых больных в той же Страдиня – системная: «Если из-за пациентов с вирусными инфекциями, появившихся за один день, скорая помощь оказывается заблокированной, это говорит о системных проблемах. А возможности и готовность учреждения, особенно в чрезвычайных ситуациях, зависят от его руководства».

Примечательно, что в Минздраве сделали вид, будто «системные проблемы» - это в данной ситуации относится лишь к руководству конкретных стационаров. Госсекретарь министерства Агнесе Валюлиенес готовностью дала невероятно ценный совет администрации в Страдиня: «Сама больница должна пересмотреть потоки пациентов, чтобы они не скапливались в одном месте. Такая ситуация не должна повторяться. И решения необходимо искать быстрее, чем будет построен корпус A2». Огромное спасибо за подсказку! Ну, теперь-то все разрешится.

На самом деле «систему надо менять – это про сам Минздрав. Наш хлопотливый министр Абу Мери занят чем угодно – проблемами языка общения врачей с пациентами, правами аптек на замеры уровня холестерина и сахара клиентов, созданием биобанка для удобства ученых… А тем временем в системе здравоохранения множатся проблемы, с которыми прежде, при других министрах ей удавалось худо-бедно справляться.

Да, население, может и стареет. Но причины, из-за которых экипажи со скорой часами стоят с пациентами перед приемной, - в отвратительном управлении со стороны министерства. Ведь там целый комплекс факторов, стопорящих работу, которыми Минздраву давно следовало озаботиться.

Как отмечает руководитель Клиники неотложной медицины Восточной больницы Алексей Вишняков, наплыв пациентов объясняется тем, что в столичный стационар все чаще обращаются люди не только из Риги и Рижского региона, но и из глубинки. Получается, это – плоды «оптимизации» медицинских учреждений в провинции.

Также очередь увеличивают тех, кому на самом деле хватило бы консультации семейного врача: иногда они составляют половину всех ожидающих. Вот что говорит Вишняков: «Пациентов, которые могли бы обратиться к семейному врачу или к специалисту, который доступен без направления семейного врача, например, гинеколог или инфектолог — из тех, кто к нам приходит самостоятельно, таких пациентов достаточно много. Их примерно половина. Все пациенты, которые обращаются к нам без направления семейного врача — в принципе, мы стараемся не отказывать, но нагрузка на врачей значительно увеличивается, кроме того, это, возможно, задерживает помощь в диагностике критически больным людям».

Между тем, это не люди виноваты – это дурацкие правила виноваты, по которым те, кто работает в выходные дни, но заболел, не могут получить больничный лист. И они идут в ту же Восточную больницу, чтобы оформить нетрудоспособность. Ибо предложить им другой вариант Минздрав не озаботился.

Но главные проблемы нынешнего паралича с приемом неотложных больных – острый дефицит медицинских кадров и нехватка мест в стационаре. И совершенно нет понимания, как ведомство Абу Мери собирается с этим справляться.