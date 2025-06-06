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«Скоро вся правда о Трампе выйдет наружу». Трамп и Маск крупно поссорились

Редакция PRESS 6 июня, 2025 13:13

Мир 0 комментариев

«Запомните мои слова, скоро вся правда о Трампе выйдет наружу». Трамп и Маск публично поссорились, их разнимает Канье Уэст. Миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп публично поссорились из-за законопроекта One Big Beautiful Bill Act. Этот закон, поддержанный Трампом, предусматривал значительные налоговые льготы и увеличение государственных расходов, что, по оценкам Бюджетного управления Конгресса, могло увеличить дефицит бюджета США на $3,8 трлн. Против этого активно выступает Илон Маск, сообщает телеграм-канал  ASTRA.

Сегодня на встрече Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем президент США сказал, что разочарован в Маске из-за его критики законопроекта, так как миллиардер якобы был в курсе документа и участвовал в его обсуждении.

«У нас с Илоном были прекрасные отношения. Не знаю, будут ли они [такими] еще. Он говорил обо мне самые прекрасные вещи и не говорил плохого, но я уверен, что это может произойти в следующий раз. Но я очень разочарован в Илоне. Я много помогал ему», — сказал на пресс-конференции Трамп.

В ответ Маск на своей странице в X заявил, что не знал о существовании документа до его внесения в Конгресс:

«Ложь, этот законопроект мне ни разу не показывали, и он был принят глубокой ночью так быстро, что почти никто в Конгрессе не успел его прочитать».

После этого Маск сказал, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на последних президентских выборах США. Маск обвинил Трампа в неблагодарности.

«Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51-49 в Сенате. Какая неблагодарность», — заявил Маск.
Миллиардер провел опрос с предложением создать в США новую партию, которая якобы отражала бы мнение 80% населения страны.

В ответ Трамп на своей странице X заявил, что Маск критикует законопроект из-за того, что в нем присутствует мандат, который «заставляет» всех покупать электромобили.

«Я бы все равно победил в Пенсильвании, независимо от Илона… Я очень разочарован Илоном. Он знал этот законопроект лучше всех, и у него появились с ним проблемы только тогда, когда он понял, что я собираюсь отменить мандат по электромобилям», - заявил Трамп.

«Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему Байден этого не сделал!» - добавил президент США Трамп.

Затем Илон Маск заявил, что «время сбросить большую бомбу»: реальная причина, по которой не были еще опубликованы материалы по делу Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле детьми, это то, что в материалах дела фигурирует Дональд Трамп.

В дело вступил рэпер Канье Уэст, который предложил «братанам помириться». Тем временем акции Tesla потеряли около 17% за день.

...Трамп в своей соцсети Truth Social настаивает, что Илон Маск расстроился из-за электромобилей.

«Илон был на грани, я попросил его уйти, я отменил его мандат на электромобили, который заставлял всех покупать электрокары, которые больше никому не нужны (и он знал уже несколько месяцев, что я собираюсь это сделать!), — и он просто ПСИХАНУЛ!» — такую версию событий описал президент США.

И добавил, что лучший способ сэкономить миллиарды долларов из бюджета — это отменить все контракты и субсидии Маска: «Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить правительственные субсидии и контракты Илона. Меня всегда удивляло, что [46-й президент США Джо] Байден этого не сделал!».

Заочный спор президента США и самого богатого человека в мире продолжился обещанием Маска немедленно прекратить доставку космонавтов на МКС на кораблях Dragon его компании SpaceX «в свете заявления президента об аннулировании государственных контрактов», сообщает русская служба Би-би-си.

Кроме того, Маск ретвитнул пост человека, который предложил объявить Трампу импичмент и отдать власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

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