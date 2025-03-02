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Скоро не смогут правую руку от левой отличить? Женщину рассердили пробелы в знаниях школьников

Редакция PRESS 2 марта, 2025 09:51

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В соцсетях в очередной раз затеялась бурная дискуссия о том, что нынешние школьники не знают элементарных вещей.

Началась она с поста Инесе в соцсети "Х":

"Знали ли вы о том, что существует молодежь от 20 лет и старше, которая не знает часов с циферблатом? Минобрнауки? Государственный центр содержания образования? Я побеседовала с родителями нынешних школьников - да, ничему такому в самом деле не учат. Что будет следующим, чего они не будут знать? Линейка? Наличные деньги? Правая или левая рука?"

Комментаторы реагируют на это по-разному: кто-то согласен и приводит примеры из собственного опыта, а кто-то считает, что этому должны учить в семье и вообще - если старая техника выходит из употребления, то не разбираться в ней - нормальное явление. Вот некоторые из их откликов.

- Молодые не умеют читать обычную бумажную карту. Учите их  этому! И компасом пользоваться.

- Школа не может научить всему. У этой молодежи родителей нет, которые дома часы покажут?

- Еду на автобусе в деревню. Сзади сидит семья с детьми, им лет 10. Видят пару коров, дети восклицают - смотри, слон!

- Я специально купила большие часы с циферблатом и повесила на видном месте, учу своего 16-летку, а он говорит, что не понимает. Мне кажется, что он дурачится.

- Учат распознавать часы. Моего сына и во втором классе учили, и в прошлом году - в третьем. На уроке математики.

- Не будут знать, что такое авторучка. Потому что только печатают, не пишут.

- Так это и происходит: часть знаний уходит в книги по истории, их больше негде применить. Разве из-за этого надо паниковать?

- Ну, что такое счеты, тоже мало кто знает.

- Сено-солома. Ах, этого тоже нынешние не знают. Ну что ж, в одной руке - айфон, в другой - "самсунг", тогда научатся.

- Зачем это знать, если аналоговые часы почти исчезли? Телефонов с диском, телевизоров без пульта тоже уже не знают. Конные упряжки тоже исчезли.

- Оказалось, что 20-летние не знают, что такое дырокол и как им пользуются. А может быть, и не надо?

- Компас, уровень, угломер, домкрат и т.д. Что там о 20-летних говорить, если 40-летние покупают машину с неавтоматической коробкой передач, но не докупают фаркопы и петли ни для переда машины, ни для зада. Посреди Риги во дворе, заваленном снегом, просят вытянуть. За что тянуть-то, простите?

- Вы, может быть, хотите, чтобы школа еще и научила пользоваться носовым платком и говорить "спасибо"? Вы вообще знаете, что ребенок, который пошел в школу, должен уметь читать? А в садике этому учат только частично. Без участия родителей ребенок читать и не будет.

- Например, римские цифры.

- Ты безменом в быту пользуешься? Используешь аршины, пуды? Все приходит и уходит.

- А есть школы, в которых не обучают, как задницу подтереть?

 

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Комментарии (0) 29 реакций
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