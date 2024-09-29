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Скоро индексация пенсий: как, кому, сколько?

© Lsm.lv 29 сентября, 2024 09:07

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Каждую осень — 1 октября — в Латвии пересматривают размер пенсий, проводя их индексацию. Это предусмотрено законом «О государственных пенсиях». Цель индексации — уберечь пенсии от падения покупательской способности (негативного влияния инфляции). Связанные с пенсиями моменты не всегда легко понятны, поэтому Минблаг подготовил ответы на самые распространенные вопросы населения, как сообщает LSM+.

Как в этом году индексируются пенсии?

В этом году будут пересмотрены размеры пенсий и возмещений или их часть, не превышающая 683 евро. Это половина средней суммы взносов обязательного соцстрахования в стране за предыдущий календарный год.

Это означает, что вся сумма пенсии будет проиндексирована, если она не превысит 683 евро. В с вою очередь, для пенсий свыше 683 евро индексироваться будет только часть — уже упомянутые 683 евро.

Увеличение будет зависеть как от размера пенсии, так и от применяемого индекса. Исключением являются политически репрессированные лица, инвалиды I группы и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: им будет индексироваться весь размер пенсии.

Как формируется индекс, с учетом которого корректируется размер пенсий?

Он формируется из фактического индекса потребительских цен за 12-месячный период (упрощенно — инфляции) и положительного реального прироста суммы взносов страхования зарплат (всех соцвзносов, которые в течение года должны были быть уплачены в стране с заработков трудящихся) в процентах. На сумму взносов соцстрахования инфляция тоже влияет — и в своих расчетах Минблаг это тоже учитывает, исключая инфляционный эффект индекса взносов (индекс суммы страховых взносов делится на индекс потребительских цен).

Применяют ли в этом году разные индексы, которые зависят от накопленного трудового стажа?

Да, в этом году при индексации пенсий по старости будут применяться разные индексы, зависящие от накопленного страхового трудового стажа человека. Чем больше стаж, тем больший индекс будет применяться и на тем большее увеличение пенсии по старости может рассчитывать человек.

При индексации пенсий по старости, помимо фактической инфляции, будет учитываться и часть реального увеличения суммы страховых взносов (в процентах).

Если период страхования составляет:

- до 29 лет, то 50% реального увеличения суммы страховых взносов;

- от 30 до 39 лет, а также если пенсия присвоена человеку за работу во вредных и тяжелых или в особо вредных и особо тяжелых условиях — 60%;

- от 40 до 44 лет — 70%;

- 45 и более лет — 80%.

Таким образом, у людей, чей страховой стаж составляет:

- до 29 лет, индекс пересмотра пенсии по старости будет 1,0654;

- от 30 до 39 лет — индекс будет 1,0771;

- от 40 до 44 лет — индекс будет 1,0887;
- 45 и более лет — индекс будет 1,1004.

Например, если размер пенсии по старости — 500 евро, то при трудовом страховом стаже:

- до 29 лет с октября с.г. размер пенсии будет 532,70 евро (на 32,70 евро больше);

- от 30 до 39 лет — размер пенсии составит 538,55 евро (на 38,55 евро больше);

- от 40 до 44 лет — размер пенсии составит 544,35 евро (на 44,35 евро больше);
- 45 и более лет, то пенсия увеличится до 550,20 евро (на 50,20 евро).

При индексации других государственных пенсий и страховых возмещений и определении размера доплаты к пенсии по старости и инвалидности за один год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, будет применяться фактический индекс потребительских цен и 50% реального увеличения суммы страховых взносов, то есть индекс составит 1,0654.

При индексации доплаты соответствующий индекс будет применяться к доплате примерно в размере 1,52 евро за каждый год стажа до 31 декабря 1995 года — и примерно по 2,28 евро за каждый год стажа до 31 декабря 1995 года, если пенсия по старости была присвоена ранее 31 декабря 1996 года, либо пенсия по инвалидности была назначена, и возраст, положенный для получения пенсии по старости был достигнут к 31 декабря 1996 года.

Это значит, что существующая сумма доплаты, которая сейчас составляет 1,52 евро и 2,28 евро за год стажа, будет пересмотрена с применением индекса 1,0654. Таким образом люди, получавшие по 1,52 евро за каждый год стажа, накопленного до конца 1995 года, теперь будут получать по 1,62 евро, а те, кто получал по 2,28 евро, станут получать по 2,43 евро.

Например, пенсионер, которому назначена пенсия по старости в размере 510 евро за общий трудовой страховой стаж 45 лет и доплата в размере 38 евро (за 25 лет работы до конца 1995 года), с 1 октября будет получать пенсию по старости в размере 561,20 евро и доплату к пенсии 40,50 евро.

Минблаг отмечает, что из общей суммы пенсии и доплаты может быть вычтен подоходный налог с населения (ПНН), что уменьшает сумму, подлежащую выплате. Это потому, что пока человек еще работал и платил соцвзносы, с суммы взносов ПНН не удерживался.

Как узнать, на какую сумму увеличится пенсия конкретного человека?

Размер своей пенсии человек может узнать на портале госуслуг www.latvija.lv либо обратившись в любой центр обслуживания клиентов Госагентства соцстрахования (VSAA).

Нужно ли пенсионеру предпринять что-то лично, чтобы его пенсию индексировали?

Нет, пенсионерам не нужно ничего делать самим! Индексация пенсий обеспечивается VSAA и происходит автоматически 1 октября каждого года. Значит, и с октября этого года все, кому положена пенсия, будут получать ее уже в проиндексированном размере. И не нужно беспокоиться о том, будет ли VSAA знать, на какую сумму тот или иной человек будет иметь право после индексации пенсии. VSAA имеет все необходимые данные — перерасчет происходит автоматически.

Все ли пенсии увеличатся после индексации?

Индексация пенсий касается всех получателей пенсий по старости, пенсий по инвалидности, пенсий по выслуге лет и пенсий по случаю потери кормильца, которым пенсии назначены или пересчитаны до 30 сентября текущего года.

Возмещения по потере трудоспособности и по потере кормильца, выплачиваемые в соответствии с законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», будут 1 октября проиндексированы с применением тех же условий индексации, что и для обычных пенсий.

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