Сколько? Во что рижанам обошлась поездка делегации Кирсиса в Японию

"Рижане профинансировали поездку девяти из 20 членов делегации в Японию, потратив на это в общей сложности 20 560 евро.

В сумму включены расходы на перелет и проживание. Мэр Риги Вилнис Кирсис подчеркивает, что было бы безответственно не приехать после 50 лет отношений.

Рижанам остаётся порадоваться ответственности мэра города и не забыть отблагодарить всю правящую коалицию на выборах в июне. Главное - не оставаться дома", - сообщил на своей странице депутат Рижской думы от партии "Согласие" Константин Чекушин.

В состав делегации, которую возглавил лично мэр столицы Вилнис Кирсис, вошли также: вице-мэр Линда Озола («Код для Риги»), председатель Комитета по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина («За»), посол Латвии в Японии Зигмар Зилгалвис, архитектор города Риги Петерис Ратас, а также представители Латвийского агентства инвестиций и развития и латвийские предприниматели из Fortes, Barboleta и Pharmeko Lettland.

Отметим, что Кобе и Рига стали побратимами в советское время, когда СССР налаживала отношения с Японией.