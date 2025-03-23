Сколько человек погибло в Буче во время российской оккупации: обновленные данные

Большинство из них — мужчины (их в три раза больше, чем женщин). В Буче также погибли 12 детей разного возраста.

Люди умирали не только от пуль, но и из-за отсутствия лекарств и медицинской помощи. Были зафиксированы и случаи смертей от голода.

Накануне третьей годовщины освобождения Бучи от российской оккупации рассказываем о том, какие новые подробности о жертвах стали известны.

Погибшие в Буче и ее окрестностях

Согласно отчету Бучанского архивного отдела, который есть в распоряжении Би-би-си, с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля и до 31 марта 2022 года, когда Буча была деоккупирована, в городе погиб 381 человек.

«Среди них 281 человек погиб в результате боевых действий, а 100 умерли от болезней или из-за неоказания медицинской помощи», — говорится в документе.

В то же время в Бучанской городской общине (это город Буча, поселки Ворзель и Бабинцы, а также 11 сел, которые тоже были под оккупацией) количество погибших значительно выше — 554 человека. Из них 396 человек погибли в результате боевых действий, а 158 — от болезней и из-за нехватки лекарств и отсутствия медицинской помощи.

Еще 28 жителей Бучи погибли не на территории общины, а в соседних городах.

«Всего 582 человека, из которых 435 мужчин и 147 женщин. Из них 12 детей (в возрасте от 1,7 до 15 лет)», — указано в отчете.

43 тела остаются неопознанными, а 38 гражданских жителей Бучи считаются пропавшими без вести.

33 жителя Бучанской общины до сих пор находятся в российском плену, а один пленный умер.

Следует отметить, что в СМИ можно встретить разные данные о числе жертв.

Как объясняет начальник архивного отдела Бучанского городского совета Игорь Барткив, путаница вызвана тем, что не всегда четко различают, о какой именно территориальной единице идет речь: о самом городе Буча, Бучанской территориальной общине (громаде) или вообще о Бучанском районе, который включает также город Ирпень, поселки Бородянка, Гостомель и значительную часть Киевской области.

Таким образом, в зависимости от территории, количество погибших составляет:

город Буча — 381;

Бучанская территориальная община — 554;

Бучанский район — около 1200 (и эта цифра, по данным Национальной полиции, может еще возрасти).

Неопознанные или умершие от голода

Больше всего жителей Бучи погибло в первые три дня оккупации, с 3 по 5 марта — 137 смертей.

Именно тогда российские военные расстреляли пленных бойцов территориальной обороны, волонтерку Жанну Каменеву, которая пыталась выехать из Бучи, Ирину Филькину («женщину с красным маникюром») и еще десятки мирных жителей.

Много жертв было и 27 февраля 2022 года, когда российская колонна впервые попыталась прорваться через Бучу в Киев, но была уничтожена на улице Вокзальной — в тот день погибло 25 человек.

Среди них — мужчина в самом центре города, в которого попала пуля, когда при проезде бронетехники российские военные открыли заградительный огонь. Он до сих пор остается неопознанным.

Игорь Барткив объясняет, что более четырех десятков тел все еще лежат в безымянных могилах из-за невозможности провести ДНК-анализ. В некоторых случаях возможные родственники уехали за границу и не могут предоставить материал для ДНК-идентификации. В других — вообще неизвестно, где искать родных. Ведь среди погибших могли быть и неместные, например, строители или другие приезжие рабочие. Или просто одинокие люди без родных и даже знакомых в Буче.

Например, еще в конце апреля 2022 года бучанский морг разыскивал родственников 17 человек (как идентифицированных, так и неидентифицированных), которые могли бы их похоронить.

Несколько пожилых человек умерло от голода.

Издание New York Times сразу после деоккупации описывало ситуацию в частном доме престарелых в Буче.

«Шесть человек в доме престарелых умерли от голода, рассказали работники кладбища, которые забирали тела в начале апреля. Вестибюль был ледяным, и четверо из умерших находились на веранде. В соседнем доме те же работники сняли с ветки дерева повесившуюся женщину», — писали американские журналисты.

Игорь Барткив подтверждает эту информацию, но отмечает, что обстоятельства смерти этих людей до конца не выяснены.

В другом случае от голода умерла 68-летняя Нина Бочок, страдавшая ментальными нарушениями. Ее старшую сестру Людмилу Бочок, которая ухаживала за ней, 5 марта застрелил снайпер во дворе их дома.

Нина не могла самостоятельно добыть себе еду, и после освобождения Бучи ее тело нашли на кухне.

В бучанских чатах о поиске родных до сих пор можно найти сообщение родственницы сестер, которая в марте 2022 года пыталась выяснить их судьбу: «Нуждаются в еде, лекарствах. Нет связи десять дней. Хоть бы узнать, что они живы. Нужна эвакуация».

Игорь Барткив рассказал еще об одном подобном случае смерти от голода.

86-летняя Ольга Осколок умерла в Буче 25 марта. Дома у нее осталась 59-летняя дочь Тамара, которая с рождения была инвалидом и нуждалась в помощи. Когда именно умерла Тамара, неизвестно — ее тело также обнаружили уже после ухода российских военных.

В целом, как отмечает Игорь Барткив, большинство погибших в Буче — немолодые люди.

«Средний возраст погибших в Бучанской общине — 54 года, по городу Буча — 55 лет», — говорит он.

Как реагирует Россия

С приближением третьей годовщины освобождения Бучи в России стали все чаще вспоминать о ней.

Представитель РФ в ООН, например, обвинил 11 марта украинскую армию в убийствах мирных жителей в Курской области и противопоставил это событиям под Киевом в марте 2022 года:

«Это не какая-то постановочная Буча, которую создала киевская власть и куда киевский князёк возит западных гостей на экскурсии, это — реальные преступления».

Россия и ее дипломаты продолжают отрицать причастность российской армии к убийствам мирных жителей в Буче, а Мария Захарова жалуется, что «российским следственным органам необходима дополнительная информация о трагических событиях в Буче».

Информацию украинских следователей и других источников о том, что происходило в бучанском регионе, включая поименные списки погибших и списки российских военных, которых Украина обвиняет в военных преступлениях, российский МИД игнорирует.

Вместо этого он требует эти данные, включая «список жертв провокации», от Секретариата ООН.

МИД России продолжает периодически распространять «подробные опровержения» о Буче — видеоролик, снятый еще в 2022 году.

Эти опровержения содержат, в частности, утверждения, что тела убитых на улицах Бучи появились уже после ухода российских военных, что они лежат лицом вниз, чтобы их было невозможно идентифицировать, и что они якобы не имеют следов разложения.

Однако на спутниковых снимках Maxar тела были зафиксированы еще в середине марта.

Тела расстрелянных со связанными руками можно заметить и на видео группы аэроразведки добровольческого формирования «Вільна Україна», снятом 24 марта 2022 года. Оно есть в распоряжении Би-би-си.

Все эти районы Бучи тогда находились под полным контролем российских войск.

Что же касается «отсутствия следов разложения», то полиция Киевской области сразу после деоккупации публиковала детальные снимки найденных и эксгумированных тел погибших жителей Бучи для фиксации смертей и поиска родственников — со всеми признаками длительного разложения.

Еще одним «доказательством» того, что украинские военные якобы «сами раскладывали тела убитых» в Буче, российские дипломаты называют кадры украинского телеканала Freedom от 3 апреля, на которых бойцы Сил обороны Украины тянут трупы тросами.

В реальности же это были меры предосторожности — секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский тогда предупреждал, что «заминированы даже тела погибших».

Бучанский архивный отдел ведет реестры погибших, пропавших без вести и пленных жителей общины, а также реестр «российских военных преступлений и преступников».

Однако, как объясняет Игорь Барткив, публикация, например, полного списка имен погибших жителей Бучи — это все же прерогатива следственных органов.

Вероятно, Украине действительно стоит официально обнародовать полный список имен погибших в Буче, в том числе и в ООН.

Расследование военных преступлений российской армии в Буче и окрестностях продолжается.

Юрий Белоусов, руководитель департамента офиса Генпрокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, недавно сообщил, что за убийства и издевательства над мирными жителями в Буче официально выдвинуты подозрения против 28 российских военных.

В основном речь идет о бойцах 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии из Пскова, хотя имеются данные о присутствии в Буче и других подразделений российской армии и Росгвардии.

«Есть группа прокуроров, есть группа следователей, которые физически находятся в Буче и изучают все материалы. Мы точно знаем, какие подразделения там были и какие преступления совершались… По Буче, я уверен, мы дадим хороший результат», — подчеркнул Юрий Белоусов.