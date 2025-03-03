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Скандал в 71-й школе: учащиеся обязаны вставать только под гимн Латвии — служба качества образования

© Lsm.lv 3 марта, 2025 07:21

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Как сообщалось ранее, в Риге разгорелся скандал вокруг видео, снятого во время классного часа в 71-й средней школе, когда во время памятных мероприятий зазвучал гимн Украины. Дети при звуках гимна не встали. Видео вызвало острую реакцию в социальных сетях. В Госслужбе качества образования LSM+ пояснили, что вставать ребята обязаны, только когда играет гимн Латвии, остальное — вопрос уважения.

В Сети появилась новость, что якобы учитель уволен. Это неправда — он продолжает работу. По признанию директора Рижской 71-й школы Андрея Рыжикова, в ближайшие две недели учитель будет проводить занятия вместе с методистами.

«Он ответил, что это была эмоциональная реакция. Потому что тема эмоциональная. И для него персонально это все эмоционально. Очень жаль, что эта фраза прозвучала — про то, что он покажет их истинные лица».

С ситуацией разбирался и департамент образования, культуры и спорта Рижской думы. В этот день в школе проходили памятные мероприятия, связанные с третьей годовщиной полномасштабной войны в Украине. Девятиклассникам показывали фильм о войне. Потом учитель предложил почтить память погибших минутой молчания и включил гимн Украины, пояснила представитель департамента образования, культуры и спорта РД Анита Петеркопа:

«Видео по-разному интерпретируется. В этот момент педагог, мы видим, пытается дисциплинировать класс и показывает, насколько надо быть толерантным в этой ситуации в этот поминальный момент».

В департаменте подчеркивают, что учитель не снимал детей, а всего лишь имитировал сьемку: «Педагог не снимал, он использовал телефон как дисциплинирующее средство, с мыслью, что дети будут более послушными. В реальности сьёмка со стороны педагога не происходила».

Формально дети в школах обязаны вставать, только когда звучит гимн Латвии, поскольку это оговорено законодательством, объясняют в Государственной службе качества образования.

«Говоря о звучании гимнов других стран на латвийской территории, то это вопрос не юридический, он больше этический выражающий уважение и солидарность.

В данный момент мы не усматриваем, что необходимы какие-то санкции в отношении школы, руководства или детей. Это просто заставляет задуматься над тем, какие должны быть проведены работы, какую поддержку надо оказать школе, что надо делать учителям и директору в работе с классами», — пояснил представитель службы Максим Платонов.

В соцсетях активно распространялась информация, будто родители школьников пожаловались на учителя в полицию. Она также не подтвердилась. В Госполиции LSM+ сообщили, что вызовов в школу не получали. Однако они инициировали проверку обстоятельств происшествия по собственной инициативе.

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