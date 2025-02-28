«Показали свои истинные лица!» В 71-й школе учитель пытался заставить класс встать под гимн Украины

Обратились за разъяснение к руководству школы. Увы, его поведение, только подтвердило подлинность видео. Если бы ничего не было, то нам просто со смехом или возмущением опровергли инсинуации. А вот если случается нечто, что хочется поскорее замести под ковер, то, как правило, руководство подобных учреждений впадает в ступор и упорно держит мхатовскую паузу.

Ах да – еще призывает не верить слухам, а верить только проверенной информации, которую, естествесвенно, никому не предоставляет. Ровно так же поступило вчера руководство школы – ближе к вечеру разместило на своей е-странице сообщение: «Призываем вас доверять только проверенной информации и сохранять объективный взгляд на события».

«Проверенной информации» оказалось негусто: 24 февраля 2025 года в школе прошли уроки в поддержку Украины в рамках акции "Вместе до Победы!"... Мероприятие организовали Латвийский Гражданский альянс и Европейское движение в Латвии при поддержке Рижской думы и других организаций и инстанций.

В рамках акции состоялись прямые трансляции, в ходе которых была объявлена минута молчания в память о павших в Украинской войне. Также прозвучал гимн Украины.

Чтобы развенчать домыслы, сообщаем, что во время уроков школьников никто не снимал. К сожалению, отдельные политики воспользовались этой ситуацией в своих интересах, тем самым бросая тень на репутацию и престиж нашей школы».

Видео вы можете посмотреть сами: учитель водит телефоном по классу – он что в этот момент делает? Не снимает? Все это домыслы? Он, может быть, почту проверяет в этот момент? А фраза «Покажите свои истинные лица»? И нашлись же после этого отдельные нехорошие политики... Которые вместо того того, чтобы поверить этому нелепому объяснению, поверили собтсвенным глазам!

К конце концов уже вечером нам все же удалось связаться с директором 71-й Рижской средней школы Андреем Рыжиковым. В общем, все подтвердилось: мероприятие, гимн, фраза, разве что съемку учителем детей он упорно отрицает (оно и понятно, это вообще то серьезное нарушение их прав). Говорит, что учитель истории «не вел видеосъемку, а просто имитировал ее». О как! А зачем?

- В воспитательных целях, - пояснил Press.lv директор школы. - А фраза про лица вырвалась на эмоциях.

-А что же учитель таким образом хотел воспитать в детях?

-Он так думал, что сможет воспитать, а на деле вышел обратный результат! Дети стали реально снимать в ответ, поделились с родителями этим видео и понеслось по просторам...

-Учителю в результате объявили выговор за такие действия или хотя бы замечание?

- Постараемся разобраться.

- Ну, а как директор вы как оцениваете ситуацию?

- Я считаю, что это не педагогично! Должны быть нормы закона, которые это могут регулировать.

...Тем же вечером агентство LETA разместило следюущую информацию:

«Рижское самоуправление оценит случай в 71-й средней школе Риги, где учитель истории заставлял детей слушать гимн Украины, а ученик снимал это на видео.

Школьное мероприятие «Вместе к победе» было посвящено «чествованию украинского народа, который борется не только за свою, но и за нашу свободу». 24 февраля украинский гимн прозвучал в нескольких латвийских школах и учреждениях. По мнению Рижской думы, любой гимн должен исполняться с уважением к нему.

[Просто интересно, как тогда самоуправление оценит поведение учителя во время исполнения гимна. – press.lv]

Муниципалитет не получал никаких жалоб от родителей учеников по поводу вышеупомянутого мероприятия, проходившего в школе.

Данный случай используется определенными политическими силами. Например, Латвийский русский союз на своей странице в Facebook заявляет, что заставлять детей поклоняться украинскому гимну, если они этого не хотят, является преступлением.

В свою очередь, лидер «Стабильности!» Алексей Росликов подал запрос в Сейм по поводу действий учителя истории 71-й рижской средней школы.

По его мнению, учитель истории, безоговорочно требуя от учеников встать во время исполнения гимну другой страны, нарушил право ученика выражать и защищать свои мысли и мнения, закрепленное в статье Закона об образовании, поскольку каждый имеет право не участвовать в подобных мероприятиях по религиозным причинам.

В запросе депутаты просили министра образования и науки дать ответы на вопросы о том, какие нормативные акты определяют необходимость или обязанность исполнения гимна Украины в латвийских государственных учебных заведениях и тому подобное.

Учитывая, что в настоящее время в правительстве нет министра образования и науки, запрос адресован премьер-министру Эвике Силине, которая на этой неделе также болеет».

Остается добавить, что 24 февраля в латвийских школах действительно прошли акции в поддержку Украины. Но, насколько нам известно, они проводились корректно, на добровольной основе, с уважением и к Украине, и к ученикам. А не так, как это видно на видео.