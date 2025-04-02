Скандал: как 450 кг героина незаметно провезли через Латвию?

Министр отметил, что служебная проверка проводится в сотрудничестве с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), и предполагается, что она завершится 6 мая.

Если в результате служебной проверки будут обнаружены нарушения, то будет установлена и ответственность конкретных должностных лиц, пообещал Ашераденс. Если в ходе служебной проверки будет подтверждена прозвучавшая информация о том, что автомобиль мог попасть в Лиепайский порт, избежав фиксации видеокамер, Министерство финансов будет сотрудничать с Лиепайской СЭЗ, чтобы предотвратить такую возможность в будущем.

От имени авторов запроса депутат Артур Бутанс (Нацобъединение) раскритиковал публичные высказывания директора управления налоговой и таможенной полиции СГД Айгарса Прусакса о конкретном случае, а также профессиональную в целом. Оппозиционные депутаты поинтересовались, по-прежнему ли министерство планирует выдвинуть Прусакса на пост начальника налоговой и таможенной полиции. Ашераденс ответил, что кандидатура Прусакса будет выдвинута, документы подготовлены, однако теперь до окончания проверки процесс приостановлен.

Генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке сказала, что это неприятный случай, и ответственные структуры воспринимают его всерьез. По словам главы СГД, "сейчас судить или оценивать, кто конкретно несет ответственность, я думаю, было бы рано".

Шмите-Роке заявила, что общество имеет право знать о таких случаях, при этом гендиректор СГД добавила, что результаты проверки могут иметь статус ограниченного доступа, в зависимости от результатов доклада комиссии.

Комиссия Сейма по запросам отклонила предложенный Нацобъединением запрос Ашераденсу.

Передача Латвийского телевидения "De facto" сообщила, что в начале февраля в Германии был задержан рекордный груз героина объемом 450 килограммов, который прибыл на пароме из Лиепаи.

О грузе сообщили голландские и бельгийские учреждения, информацию также получила латвийская таможня, но задержать груз удалось только в Германии.

Теперь начата служебная проверка того, как на происшествие реагировали структурные подразделения СГД. Этот случай также привлек внимание БПБК, которое переняло функции следственной и оперативной деятельности у управления внутренней безопасности СГД.

Журналисты передачи "De facto" выяснили, что автомобиль мог въехать из Эстонии и пересечь всю Латвию вплоть до Лиепаи.

