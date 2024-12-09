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Сирийские повстанцы пообещали «не допустить хаоса и стрельбы»

Euronews 9 декабря, 2024 14:00

Мир 0 комментариев

Вскоре после вступления в Дамаск повстанческая коалиции ввела комендантский час. Сообщается, что экс-премьеру страны поручено обеспечить руководство в переходный период. Свергнутый президент Асад бежал в Москву.

Ни людей, ни транспорта, ни звуков: так выглядели улицы Дамаска в воскресенье на фоне комендантского часа, введенного повстанцами буквально через полдня после того, как рухнуло сирийское правительством. А до этого затишья столицу охватила волна празднований, ознаменовавших окончание полувекового правления семьи Асадов. Они сопровождались в том числе и мародерством - люди вошлив президентский дворец и министерство обороны, забирая оттуда все ценное.

По сообщениям из Дамаска, повстанцы работают над формированием переходного правительства с полной исполнительной властью, и пока свои позиции сохранил премьер-министр Мохаммед Гази аль-Джалали.

Абу Мухаммед аль-Голани, лидер группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", возглавившей коалицию по захвату власти, выразил надежду, что "каждый, кто носит оружие, отправится на свою базу, в свои подразделения, батальоны или бригады". Он подчеркнул, что "не примет и не допустит хаоса, связанного с применением оружия или стрельбой на улицах".

Вооруженные повстанцы начали масштабное наступление на правительственные силы президента Асада в конце ноября, городов, а 8 декабря вступили в Дамаск и по телевидению объявили о свержении режима (сам Асад, по сообщениям российских государственных СМИ, вылетел в Москву, где получил убежище - прим).

Одновременно с продвижением на столицу альянс повстанцев продвигался и на север. Там поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия", которая входит в захватившую власть коалицию, ведет ожесточенные бои за подконтрольный курдам город Манбидж.

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