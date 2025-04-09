Синоптики продолжают нагонять жути: прогноз на сегодня

В Курземе осадков будет мало - пройдут лишь кратковременные дожди, вечером в некоторых районах вероятен кратковременный снег. Во второй половине дня начиная с северо-запада облачность начнет сокращаться, вечером уже на большей части страны выглянет солнце.

Начиная с севера Курземе ветер поменяет направление на северо-западное и северное, в западной и центральной частях страны во второй половине дня и вечером ожидаются порывы до 17-22 метров в секунду, в некоторых местах на побережье - до 24 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +2...+7 градусов.

В Риге ожидается пасмурная и дождливая погода, временами возможен и снег. Ближе к вечеру выглянет солнце. Юго-западный ветер сменится северо-западным и северным, днем и вечером в порывах его скорость будет достигать 22 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +5...+6 градусов.

Для западной и центральной части страны, в том числе столицы, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил предупреждение желтой степени о сильном ветре, который может нанести незначительный ущерб, а на востоке страны объявлено желтое предупреждение о грядущем снегопаде, которое местами может затруднить передвижение по автодорогам.