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Синоптики огласили прогноз на выходные

© LETA 16 мая, 2025 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Bez Tabu/TV3

В субботу в Латвии будет значительно меньше осадков, чем в четверг и пятницу, на большей части страны выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Ближайшей ночью ожидается переменная облачность, наиболее ясным небо будет в Видземе. Местами - главным образом, в Курземе и Земгале - пройдут дожди. Ветер - восточный от слабого до умеренного, температура воздуха понизится до +1...+7 градусов.

В Латгале днем будет преимущественно пасмурно, на остальной территории страны временами будет светить солнце. Местами пройдут небольшие дожди, вечером больше осадков выпадет в Латгале и Селии.

В субботу будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного который вечером сменится северо-восточным, температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов.

В Риге ожидается частично облачная погода, возможен небольшой кратковременный дождь. При слабом до умеренного восточном, северо-восточном ветре температура воздуха составит +6 градусов ночью и +14 днем.

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