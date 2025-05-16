Синоптики огласили прогноз на выходные

Ближайшей ночью ожидается переменная облачность, наиболее ясным небо будет в Видземе. Местами - главным образом, в Курземе и Земгале - пройдут дожди. Ветер - восточный от слабого до умеренного, температура воздуха понизится до +1...+7 градусов.

В Латгале днем будет преимущественно пасмурно, на остальной территории страны временами будет светить солнце. Местами пройдут небольшие дожди, вечером больше осадков выпадет в Латгале и Селии.

В субботу будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного который вечером сменится северо-восточным, температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов.

В Риге ожидается частично облачная погода, возможен небольшой кратковременный дождь. При слабом до умеренного восточном, северо-восточном ветре температура воздуха составит +6 градусов ночью и +14 днем.