Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 20. Сентября Завтра: Ginters, Guntra, Marianna
Доступность

Силиня: запрос консультаций НАТО — верный шаг со стороны Эстонии

© LETA 20 сентября, 2025 09:22

Важно 0 комментариев

LETA

Решение Эстонии запросить консультации НАТО после вторжения российских истребителей в воздушное пространство этой страны премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала верным шагом.

Через свою советницу по коммуникации Анну Удре Силиня сообщила агентству LETA, что в пятницу она созвонилась с эстонским коллегой Кристеном Михалом. После беседы с ним она подчеркнула, что решение Эстонии является верным шагом.

Участие союзников в миссии НАТО "Восточный страж" и патрулирование воздушного пространства НАТО укрепляет нашу безопасность и защищает восточную границу, заявила премьер-министр.

"Нам важно заступиться за своих союзников и тесно координировать действия. На сей раз патрулирование НАТО было особенно непосредственным и активным", - пришла к выводу Силиня.

Она также заявила, что оценивает провокационные манёвры российсих самолётов в воздушном пространстве Балтии как шаг, продиктованный отчаянием, свидетельствующий о том, что санкции ЕС попали в цель.

Кроме того, Силиня признательно оценивает предложения по 19-му пакету санкций ЕС - она добавила, что необходимо утвердить его без промедления.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в своём посте на платформе "Х" подчеркнул, что миссия НАТО по защите воздушного пространства на этот случай отреагировала немедленно, однако её необходимо срочно преобразовать в полноценную миссию ПВО.

Министр обороны ЛР Андрис Спрудс осудил случившееся, подчеркнув, что защита воздушного пространства в странах Балтии должна быть ещё более усилена с использованием миссии НАТО по противовоздушной обороне. Он также выразил благодарность итальянским союзникам за бдительность и быструю реакцию.

Глава МИД Латвии Байба Браже назвала случившееся явной провокацией, подчеркнув, что необходимо усилить присутствие НАТО и миссию "Восточный страж", чтобы предотвратить подобные действия.

Как сообщает LETA, это уже четвёртое нарушение воздушного пространства Эстонии за этот год со стороны России.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:00 20.09.2025
Госбезопасность ЛР: ты виноват лишь в том, что хочется мне…
Sfera.lv 32 минуты назад
Латвия: русскую прессу убьют, но не сегодня – латышскую пощадили, но это пока
Sfera.lv 1 час назад
Литва: выхода из тупика пока нет
Sfera.lv 2 часа назад
Надо знать: что укрепит иммунитет
Sfera.lv 3 часа назад
«Лекарства — это не конфеты» — Индра Дрейка о рисках привычки
Bitnews.lv 17 часов назад
«34 миллиона абсолютно ничего не покрывают» — Лига Бариня
Bitnews.lv 17 часов назад
«Мы защитим каждый сантиметр территории» — премьер Латвии
Bitnews.lv 19 часов назад
Госкомпании отдадут до 90% прибыли в бюджет Латвии
Bitnews.lv 19 часов назад

Латышский язык только на бумаге? Размышления учительницы о реформе

Важно 10:51

Важно 0 комментариев

Хотя официально все учебные заведения перешли на латышский язык, по наблюдениям родителей, общение учителей с детьми во многих случаях всё же происходит на русском языке, в частности, во время экскурсий.

Хотя официально все учебные заведения перешли на латышский язык, по наблюдениям родителей, общение учителей с детьми во многих случаях всё же происходит на русском языке, в частности, во время экскурсий.

Читать
Загрузка

В Латвии всё больше несовершеннолетних беременных; специалисты рекомендуют вернуть уроки здоровья

Важно 10:13

Важно 0 комментариев

На конференции "Когда ребёнок ждёт ребёнка" (Kad bērns gaida bērnu) специалисты в разных областях подняли вопрос о необходимости поддержки для несовершеннолетних беременных. В Латвии каждый год у десятков и сотен девушек школьного возраста рождаются дети, и эта тенденция не меняется, сообщает 360TV Ziņas.

На конференции "Когда ребёнок ждёт ребёнка" (Kad bērns gaida bērnu) специалисты в разных областях подняли вопрос о необходимости поддержки для несовершеннолетних беременных. В Латвии каждый год у десятков и сотен девушек школьного возраста рождаются дети, и эта тенденция не меняется, сообщает 360TV Ziņas.

Читать

Предприниматель Улдис Бикис: надо быть морально готовыми к войне с соседом

Важно 09:50

Важно 0 комментариев

У государства и общества должен быть чёткий план, как действовать при разных сценариях угрозы. "Чтобы мы существовали, у нас должно быть объединяющее общество, надо противостоять злу", - такой комментарий на портале tv3.lv в подкасте Piķis un ģēvelis! дал председатель совета Latvijas finieris и вице-президент Конфедерации работодателей Улдис Бикис.

У государства и общества должен быть чёткий план, как действовать при разных сценариях угрозы. "Чтобы мы существовали, у нас должно быть объединяющее общество, надо противостоять злу", - такой комментарий на портале tv3.lv в подкасте Piķis un ģēvelis! дал председатель совета Latvijas finieris и вице-президент Конфедерации работодателей Улдис Бикис.

Читать

«Прилетела фанерка с мотором, и вы справиться не можете?!» Политолог недоумевает

Важно 09:04

Важно 0 комментариев

Есть одна вещь, которую надо понимать, касающаяся того, о чём всё время говорят: атаки будут гибридными, потому что на танках трудно будет проехать через болота на границе. Дроны иногда опаснее танков, признал политолог Филипп Раевский в эфире программы Ziņu TOP на телеканале TV24.

Есть одна вещь, которую надо понимать, касающаяся того, о чём всё время говорят: атаки будут гибридными, потому что на танках трудно будет проехать через болота на границе. Дроны иногда опаснее танков, признал политолог Филипп Раевский в эфире программы Ziņu TOP на телеканале TV24.

Читать

Российские МиГи 12 минут были в Эстонии. Сегодня

Важно 08:52

Важно 0 комментариев

Три российских истребителя МИГ-31 в пятницу утром без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом вблизи острова Вайндлоо и провели в нем около 12 минут. У самолетов отсутствовал план полета, они летели с отключенными транспондерами. На момент нарушения у самолетов также отсутствовала двусторонняя радиосвязь со Службой управления воздушным движением Эстонии.

Три российских истребителя МИГ-31 в пятницу утром без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом вблизи острова Вайндлоо и провели в нем около 12 минут. У самолетов отсутствовал план полета, они летели с отключенными транспондерами. На момент нарушения у самолетов также отсутствовала двусторонняя радиосвязь со Службой управления воздушным движением Эстонии.

Читать

Английский вытесняет латышский среди молодежи: временный тренд или угроза?

Важно 08:39

Важно 0 комментариев

Исследование Латвийского агентства языка (LVA) показало: английский стал доминирующим языком в виртуальном общении молодежи, говорится в материале LSM.

Исследование Латвийского агентства языка (LVA) показало: английский стал доминирующим языком в виртуальном общении молодежи, говорится в материале LSM.

Читать