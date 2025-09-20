Силиня: запрос консультаций НАТО — верный шаг со стороны Эстонии

Через свою советницу по коммуникации Анну Удре Силиня сообщила агентству LETA, что в пятницу она созвонилась с эстонским коллегой Кристеном Михалом. После беседы с ним она подчеркнула, что решение Эстонии является верным шагом.

Участие союзников в миссии НАТО "Восточный страж" и патрулирование воздушного пространства НАТО укрепляет нашу безопасность и защищает восточную границу, заявила премьер-министр.

"Нам важно заступиться за своих союзников и тесно координировать действия. На сей раз патрулирование НАТО было особенно непосредственным и активным", - пришла к выводу Силиня.

Она также заявила, что оценивает провокационные манёвры российсих самолётов в воздушном пространстве Балтии как шаг, продиктованный отчаянием, свидетельствующий о том, что санкции ЕС попали в цель.

Кроме того, Силиня признательно оценивает предложения по 19-му пакету санкций ЕС - она добавила, что необходимо утвердить его без промедления.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в своём посте на платформе "Х" подчеркнул, что миссия НАТО по защите воздушного пространства на этот случай отреагировала немедленно, однако её необходимо срочно преобразовать в полноценную миссию ПВО.

Министр обороны ЛР Андрис Спрудс осудил случившееся, подчеркнув, что защита воздушного пространства в странах Балтии должна быть ещё более усилена с использованием миссии НАТО по противовоздушной обороне. Он также выразил благодарность итальянским союзникам за бдительность и быструю реакцию.

Глава МИД Латвии Байба Браже назвала случившееся явной провокацией, подчеркнув, что необходимо усилить присутствие НАТО и миссию "Восточный страж", чтобы предотвратить подобные действия.

Как сообщает LETA, это уже четвёртое нарушение воздушного пространства Эстонии за этот год со стороны России.