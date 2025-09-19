Силиня в Латгалии: безопасность — основной лейтмотив работы правительства

Сама Силиня на конференции не присутствовала, поэтому ее речь зачитала депутат Сейма Занда Калниня-Лукашевица.

Силиня отметила, что безопасность является основным лейтмотивом правительства. В настоящее время правительство работает над бюджетом следующего года, который будет "бюджетом безопасности, направленным на то, чтобы каждый житель Латвии, особенно в приграничных районах, чувствовал себя в безопасности".

Силиня отметила, что в настоящее время усиливается военное присутствие в приграничных районах, развертываются оборонительные системы "в качестве четкого сигнала о готовности защищать каждый сантиметр территории страны и НАТО". Она подчеркнула, что безопасность - это не только технологии и инфраструктура, но и качество жизни людей, образование, возможности работы и благоустроенная среда.

Премьер-министр отметила, что правительство решительно работает над развитием приграничья, регулярно посещая его и прислушиваясь к мнениям людей. Она подчеркнула, что только через переговоры можно принимать общественно значимые решения.

Силиня сообщила, что Европейский союз начал переговоры о новом многолетнем бюджете, который окажет особую поддержку восточным приграничным регионам. Латвия уже готовит план развития, который будет способствовать жизни в приграничье, обеспечивая рабочие места, образование и инфраструктуру. Также ведется работа над новым фондом для предпринимателей, чтобы облегчить доступ к капиталу и стимулировать создание рабочих мест.

Она добавила, что в ближайшее время Европейская комиссия опубликует дорожную карту "Европейская оборонная готовность 2030", в которой укреплению восточной границы будет отведена особая роль. Силиня подчеркнула, что европейские лидеры ценят опыт и знания Латвии в этой сфере, и есть общее понимание, что защита восточной границы - это общая ответственность всей Европы.