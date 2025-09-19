Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Силиня в Латгалии: безопасность — основной лейтмотив работы правительства

Редакция PRESS 19 сентября, 2025 14:55

Новости Латвии

LETA

Безопасность является основным лейтмотивом работы правительства, заявила премьер-министр Эвика Силиня на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Сама Силиня на конференции не присутствовала, поэтому ее речь зачитала депутат Сейма Занда Калниня-Лукашевица.

Силиня отметила, что безопасность является основным лейтмотивом правительства. В настоящее время правительство работает над бюджетом следующего года, который будет "бюджетом безопасности, направленным на то, чтобы каждый житель Латвии, особенно в приграничных районах, чувствовал себя в безопасности".

Силиня отметила, что в настоящее время усиливается военное присутствие в приграничных районах, развертываются оборонительные системы "в качестве четкого сигнала о готовности защищать каждый сантиметр территории страны и НАТО". Она подчеркнула, что безопасность - это не только технологии и инфраструктура, но и качество жизни людей, образование, возможности работы и благоустроенная среда.

Премьер-министр отметила, что правительство решительно работает над развитием приграничья, регулярно посещая его и прислушиваясь к мнениям людей. Она подчеркнула, что только через переговоры можно принимать общественно значимые решения.

Силиня сообщила, что Европейский союз начал переговоры о новом многолетнем бюджете, который окажет особую поддержку восточным приграничным регионам. Латвия уже готовит план развития, который будет способствовать жизни в приграничье, обеспечивая рабочие места, образование и инфраструктуру. Также ведется работа над новым фондом для предпринимателей, чтобы облегчить доступ к капиталу и стимулировать создание рабочих мест.

Она добавила, что в ближайшее время Европейская комиссия опубликует дорожную карту "Европейская оборонная готовность 2030", в которой укреплению восточной границы будет отведена особая роль. Силиня подчеркнула, что европейские лидеры ценят опыт и знания Латвии в этой сфере, и есть общее понимание, что защита восточной границы - это общая ответственность всей Европы.

Выжмет до нитки: государство решило забрать почти всю прибыль госкомпаний

Повышение выплаты дивидендов от государственных капитальных обществ до 90% от прибыли должно принести бюджету в 2026 году дополнительные 62 млн евро. Об этом говорится в докладе Министерства финансов, представленном правительству.

Повышение выплаты дивидендов от государственных капитальных обществ до 90% от прибыли должно принести бюджету в 2026 году дополнительные 62 млн евро. Об этом говорится в докладе Министерства финансов, представленном правительству.

Загрузка

Бюджета для: Минфин Латвии готовит рост налогов на вредные привычки

Министерство финансов Латвии предлагает с 2026 года повысить налоги на азартные игры, алкоголь и табак, чтобы увеличить доходы бюджета.

Министерство финансов Латвии предлагает с 2026 года повысить налоги на азартные игры, алкоголь и табак, чтобы увеличить доходы бюджета.

Водитель такси в Риге помогла полиции задержать двух нелегалов

Водитель такси в Риге посодействовала сотрудникам полиции в задержании двух нелегальных мигрантов, выяснило агентство LETA.

Водитель такси в Риге посодействовала сотрудникам полиции в задержании двух нелегальных мигрантов, выяснило агентство LETA.

На полгода снизят налог на основные товары питания

Налог на добавленную стоимость (НДС) на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы планируется снизить в рамках пилотного проекта с 1 июня 2026 года по 30 июня 2027 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы планируется снизить в рамках пилотного проекта с 1 июня 2026 года по 30 июня 2027 года.

Они не сравнивают себя с Европой, а просто заботятся о своих: президент о преимуществах Латгалии

Реализация плана действий по укреплению восточных приграничных регионов зависит от наших собственных должностных лиц, заявил президент Эдгар Ринкевич на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Реализация плана действий по укреплению восточных приграничных регионов зависит от наших собственных должностных лиц, заявил президент Эдгар Ринкевич на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

«Это просто жесть!» Депутата от Нацблока пригласили учителем истории в бывшую русскую школу

Депутата от Нацблока Каспарса Спунде пригласили на работу учителем истории в бывшую школу нацменьшинств в Чекуркалнсе. Но случилось страшное - новоиспеченный учитель понял, что дети не понимают его.

Депутата от Нацблока Каспарса Спунде пригласили на работу учителем истории в бывшую школу нацменьшинств в Чекуркалнсе. Но случилось страшное - новоиспеченный учитель понял, что дети не понимают его.

