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Силиня: Латвия и Эстония продолжат работу по укреплению безопасности и благосостояния в регионе

© LETA 1 ноября, 2024 20:00

Мир 0 комментариев

Латвия и Эстония продолжат работу по укреплению безопасности и благосостояния всего балтийского региона, заявила премьер-министр Эвика Силиня на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

Она отметила, что между Латвией и Эстонией существуют "отличные отношения" и тесное сотрудничество, особенно в сферах экономики и безопасности, которые являются приоритетными для правительств обеих стран.

Визит премьера Эстонии в Латвию начался с посещения военной базы в Адажи, где Михал и Силиня наблюдали за испытаниями технологий 5G.

Современные технологии меняют не только повседневную жизнь, но и функционирование оборонной системы, подчеркнула премьер-министр.

"Сегодня мы с гордостью могли наблюдать, что Латвия и Балтия в целом находятся в авангарде этих технологических достижений", - сказала Силиня.

Премьер-министр также отметила, что обе страны поддерживают Украину в ее борьбе за свою свободу. В настоящее время Латвия и Эстония выделяют на помощь Украине 0,25% своего валового внутреннего продукта, и важно эту поддержку продолжать.

"Единственный способ обеспечить прочный и справедливый мир в Европе - это помочь Украине победить [Россию], и мы должны побуждать делать это и другие страны", - сказал эстонский премьер, добавив, что санкции против России нужно усилить, а также ограничить возможности их обохода.

Во время встречи также обсуждалось сотрудничество Латвии и Эстонии в рамках Европейского союза (ЕС) и многолетний бюджет ЕС, при разработке которого важно, чтобы страны Балтии как партнеры отстаивали свои приоритеты, сказала Силиня.

Премьер отметила, что среди стран и органов ЕС формируется более глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются страны Балтии в области миграции, охраны внешних границ и безопасности. Главы правительств Латвии и Эстонии договорились продолжить совместную работу по поиску общих решений этих проблем.

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