Шёлк крепче стали? Учёные уже сделали материал из будущего

В лабораториях США и Китая обычные на вид шелкопряды теперь делают не совсем обычную нить. Благодаря генной инженерии в их ДНК добавили элементы паучьего шёлка — одного из самых прочных материалов в природе. В результате получается гибкое волокно с необычными свойствами.

Паучий шёлк давно считался почти идеальным материалом: он в разы прочнее стали по весу и при этом остаётся лёгким и эластичным. Но была проблема — пауков невозможно «разводить» в промышленных масштабах. Они просто съедают друг друга.

Решение оказалось неожиданным — использовать шелкопрядов как «биофабрики». Современные технологии редактирования генов позволили добиться того, что они начали производить аналог паучьего шёлка.

Пока это ещё не чистый «суперматериал» из фантастических фильмов, но результаты уже впечатляют: новая нить прочнее обычного шёлка и лучше тянется.

Интересно, что путь к этому материалу занял десятилетия. Учёные пытались получать паучьи белки с помощью бактерий, растений и даже коз — но всё упиралось в сложность структуры и производства.

Сейчас же технология впервые стала масштабируемой. В США и Азии уже работают фермы, где тысячи модифицированных шелкопрядов производят этот материал. Первые партии ткани планируют отправить брендам одежды уже в 2026 году.

Но самый неожиданный поворот — не в моде.

«Мы сделали материал — и теперь думаем, что с ним делать», — признают разработчики.

Оказалось, что «супершёлк» может пригодиться не только в одежде. Учёные рассматривают его для медицины — от перевязочных материалов до доставки лекарств и даже создания новых тканей в организме.

При этом многие проекты уже сталкивались с проблемами: одежда из такого волокна могла сильно садиться, а военные разработки не дошли до применения.

И всё же интерес не исчезает. Новые версии материала уже используются даже в бытовой химии — например, как экологичная альтернатива компонентам в моющих средствах.

Пока мир только присматривается к «шёлку будущего». Но сами нити уже производятся — и, похоже, вопрос не в том, получится ли, а в том, где это появится первым.





