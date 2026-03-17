Шёлк крепче стали? Учёные уже сделали материал из будущего

Редакция PRESS 17 марта, 2026 15:24

Наука 0 комментариев

Звучит как фантастика, но это уже происходит: учёные научились создавать «супершёлк» — материал, который по прочности может конкурировать со сталью.

В лабораториях США и Китая обычные на вид шелкопряды теперь делают не совсем обычную нить. Благодаря генной инженерии в их ДНК добавили элементы паучьего шёлка — одного из самых прочных материалов в природе. В результате получается гибкое волокно с необычными свойствами.

Паучий шёлк давно считался почти идеальным материалом: он в разы прочнее стали по весу и при этом остаётся лёгким и эластичным. Но была проблема — пауков невозможно «разводить» в промышленных масштабах. Они просто съедают друг друга.

Решение оказалось неожиданным — использовать шелкопрядов как «биофабрики». Современные технологии редактирования генов позволили добиться того, что они начали производить аналог паучьего шёлка.

Пока это ещё не чистый «суперматериал» из фантастических фильмов, но результаты уже впечатляют: новая нить прочнее обычного шёлка и лучше тянется.

Интересно, что путь к этому материалу занял десятилетия. Учёные пытались получать паучьи белки с помощью бактерий, растений и даже коз — но всё упиралось в сложность структуры и производства.

Сейчас же технология впервые стала масштабируемой. В США и Азии уже работают фермы, где тысячи модифицированных шелкопрядов производят этот материал. Первые партии ткани планируют отправить брендам одежды уже в 2026 году.

Но самый неожиданный поворот — не в моде.

«Мы сделали материал — и теперь думаем, что с ним делать», — признают разработчики.
Оказалось, что «супершёлк» может пригодиться не только в одежде. Учёные рассматривают его для медицины — от перевязочных материалов до доставки лекарств и даже создания новых тканей в организме.

При этом многие проекты уже сталкивались с проблемами: одежда из такого волокна могла сильно садиться, а военные разработки не дошли до применения.

И всё же интерес не исчезает. Новые версии материала уже используются даже в бытовой химии — например, как экологичная альтернатива компонентам в моющих средствах.

Пока мир только присматривается к «шёлку будущего». Но сами нити уже производятся — и, похоже, вопрос не в том, получится ли, а в том, где это появится первым.
 
 
 

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

