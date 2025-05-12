А вот что по этому поводу пишет сама @renatelz:

"Время от времени задумываюсь об увиденном сегодня вечером, пока сидела в пробке на Каменном мосту: какой-то мужчина славянско-азиатского вида стоял на Каменном мосту и фотографировал телефоном то один, то другой конец железнодорожного моста и что-то записывал. Наверняка какой-нибудь турист, интересующийся железной дорогой, разве нет?"

Мнения комментаторов разделились примерно поровну. Около половины советуют обращаться в таких случаях в полицию и быть бдительными, а также предполагают, что это в самом деле мог быть шпион:

- Для таких шпионаж - все равно что для молодежи компьютерные игры, а для других - вызовы в спорте. То есть смысл жизни, миссия, возможность придать значимость своему существованию.

- Скорее, русский агент. Они готовятся к вторжению, возможно, к подрыву моста. Значит, передают своим информацию, фото нашей важной инфраструктуры. Не будьте наивны - так спокойно, как сейчас, долго уже не будет.

- Вы же понимаете, что могли выйти из машины и противостоять ему. Не будет такого эндорфина, созданного соцсетями, как в этом посте, скорее, стресс и страх, но службы не могут и не смогут повсюду бегать. В данном случае мотивацией для этого мужчины послужили страх и равнодушие окружающих.

- Надеюсь, вы сразу позвонили в полицию или "безопасникам". Номер найти - максимум 5 секунд. Молодого человека оперативно бы забрали.

- Кто вам помешал его сфотографировать и отправить службам снимок с описанием?

Другая половина комментаторов более склонна к варианту "паранойя" и считает, что в фотографировании нет надобности - в интернете доступно достаточно ресурсов, чтобы спланировать любое нападение без выезда "на природу":

- Я только подумал об этом фотографировании стратегических объектов: неужели в том же самом интернете или на Google Maps недостаточно ресурсов, чтобы спланировать нападения? Наверняка фотографий хватает.

- Ну, там, в районе железнодорожного моста есть только выдающийся образец того, как не надо делать. (Вероятно, имеется в виду опора нового моста для Rail Baltica - Ред.)

- Время от времени делаю то же самое. Обычно интересует "жизнь" в небесах. Раз такое дело, в следующий раз надену капюшон и поглазею по сторонам.

- Паранойя? Это на Google Maps лучше видно, разве что, может быть, новой сваи там еще не будет.

- Вчера видела, как туристы, мать с сыном, делают то же самое.

- Было бы довольно глупо посылать это делать человека с такой внешностью, нашлось бы много таких, кто вообще не выглядит как славянин, и тоже это сделает. Но мысль я понимаю, реакцию тоже. Не знаю, как поступить правильно.

- На GoogleMaps этот мост виден со всеми координатами...

- Не впадай в паранойю. Железнодорожный мост давно перестал быть стратегическим объектом.