Рекордное пекло. Как Европа пережила один из самых жарких месяцев за всю историю наблюдений

Два человека погибли из-за рекордной жары во Франции, сообщило в среду национальное министерство экологии, а всего только за один день помощь из-за небывало высокой температуры воздуха потребовалась более чем 300 жителям страны.

Рекордно жаркая погода, пришедшая на весь континент, — следствие антропогенного изменения климата, заявило климатическое агентство ООН, и такие периоды жары случаются теперь все чаще.

Испания, Потругалия и Англия

Сразу в нескольких странах начало лета 2025 года оказалось небывало жарким.

Так, в Испании и Англии июнь 2025 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

Государственная метеорологическая служба Испании Aemet заявила, что чрезвычайно жаркий июнь — со средней температурой 23,6 °C (74,5 °F) — «побил рекорды» и превзошел средний показатель июля и августа.

Как подсчитали метеорологи в Англии, средняя температура июня здесь составила 16,9 градуса по Цельсию, это рекорд для первого месяца лета. В целом в Великобритании (а не только в Англии) этот июнь стал вторым самым теплым с момента начала ведения температурных наблюдений в 1884 году.

На материковой части Португалии в июне была зафиксирована рекордная дневная температура — 46,6°C. Так жарко было в городке Мора в 90 км от Лиссабона, это максимум для материковой части Португалии, сообщили метеорологи из Португальского института моря и атмосферы. Среднемесячные данные еще не опубликованы.

В Италии от сильной жары погибли два человека, а в итальянской коммуне Тецце-суль-Брента (провинция Виченца) рабочий на стройке оказался в коме после дневной смены на жаре. Его напарник также обратился за медицинской помощью, почувствовав себя плохо, сообщает итальянское информационное агентство Ansa.

А в Ломбардии до сентября запретили работы на открытом воздухе в период с 12:30 до 16:00. Этот запрет в первую очередь касается строительных площадок, ремонтных работ на дорогах, сельскохозяйственных работ.

Аномальная жара привела 1 июля к отключениям электричества в центре Флоренции — из-за возросшей нагрузки на сеть от работающих кондиционеров. Также во вторник на довольно продолжительное время отключалось электричество в итальянском Бергамо.

В Тоскане за время жары число госпитализаций выросло на 20%, сообщают региональные СМИ.

В 13 областях Италии, включая Ломбардию и Эмилию, жителям было рекомендовано не выходить на улицу в самые жаркие часы дня.

Во Флоренции во вторник метеорологи зарегистрировали температуру 38,9°C, в то время как в южном городе Кальяри на острове Сардиния температура воздуха достигла 38,6 °C.

Июль: продолжение следует

Рекордный июнь закончился, но пока жара не отступает.

По данным метеорологов из испанской климатической службы Aemet, в первый день июля в нескольких пунктах на Пиренейском полуострове температура превысила 43°C. В ночь на вторник в Севилье было 28°C, в Барселоне — 27°C.

Во вторник, 1 июля, в парке Сент-Джеймс в Лондоне температура достигла 34,7°C — пока это максимальная температура для Лондона за весь 2025 год.

В понедельник, 30 июня, самая высокая дневная температура в Великобритании — 33,1°C — была зафиксирована в лондонском аэропорту Хитроу. Температура в районе Уимблдона достигла 32,9°C, что сделало 30 июня 2025 года самым жарким днем ​​открытия теннисного турнира за всю его историю.

По предварительным данным, которые представила метеорологическая служба Великобритании, средняя температура в стране в июне составила 15,2°C, что стало вторым самым высоким показателем за всю историю наблюдений для первого летнего месяца.

«Этот показатель был выше только в июне 2023 года, когда средняя температура за месяц составила 15,8°C», — говорится в сообщении метеорологической службы.

Метеорологическая служба Германии предупредила, что температура в некоторых регионах может достичь почти 38°C во вторник и среду, 2 и 3 июля.

Из-за жары снизился уровень воды в Рейне, из-за чего были ограничены речные перевозки — и их стоимость возросла.

Но есть шанс, что жара скоро все-таки пойдет на спад. Как прогнозируют синоптики, с четверга на юге Европы начнется постепенное снижение температуры воздуха.

Турция, Греция и Черногория: лесные пожары

В Турции жара привела к лесным пожарам. Министр лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что за последние три дня пожарные и спасатели в стране выезжали на 263 лесных пожара. Всего спасатели уже эвакуировали более 50 000 человек — в основном жителей западной провинции Измир.

Пожары также охватили районы Биледжик, Хатай, Сакарья и Маниса.

Температура в Греции приближается к отметке 40°C уже на протяжении нескольких дней. Лесные пожары бушуют близ нескольких прибрежных городов, огонь уничтожил несколько домов. Местные жители были вынуждены эвакуироваться.

Лесные пожары также были зарегистрированы в Черногории.

Во Франции, где 30 июня во многих городах страны были зафиксированы максимальные ночные и дневные температуры, сохраняется жаркая погода.

Министр климата Аньес Панье-Рюнаше назвала необычайную жару в городе «беспрецедентной» ситуацией.

Из-за нее, в частности, была закрыта верхняя смотровая площадка Эйфелевой башни. В парижском аэропорту Орли недавно была зафиксирована температура 37,6 °C.

Впервые за пять лет в парижском регионе объявлен максимальный — красный — уровень тревоги в связи с экстремальной жарой. Аналогичный уровень тревоги был объявлен и в других 15 регионах Франции. В этих регионах во вторник, 1 июля, были закрыты 1896 школ и колледжей.

Периоды жары представляют серьезную опасность и для здоровья людей, и для окружающей среды, предупреждают эксперты.

Высокие температуры в Адриатическом море способствуют появлению инвазионных биологических видов, а также ускоряют таяние ледников в горах, которые и так с каждым годом становятся меньше.

В понедельник, 30 июня, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк подчеркнул, что очередная волна жары говорит о необходимости изменений — в том числе отказа от разных видов ископаемого топлива, использование которого является одной из главных причин изменения климата.

«Повышение температуры, повышение уровня моря, наводнения, засухи и лесные пожары угрожают нашей жизни, нашему здоровью, возможности жить в чистой, здоровой и устойчивой окружающей среде», — сказал Фолькер Тюрк, выступая в Совете ООН по правам человека.

По данным Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, периоды жары теперь повторяются все чаще и охватывают всю бОльшую территорию, волны жары станут еще более выраженными — из-за того, что планета продолжает нагреваться. Ускоряют этот процесс, по данным экспертов ООН, антропогенные факторы.

Ричард Аллан, профессор Университета Рединга (Великобритания), напоминает, что рост уровня парниковых газов не дает планете избавиться от избытков тепла. «Более теплая, более сухая атмосфера эффективнее сушит почвы, а это означает, что волны жары усиливаются», — пояснил он.