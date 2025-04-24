Шоу «кремлевского мясника» 9 мая к нам не относится: Браже

«Но это к нам не относится. Это не наш праздник», — отметила министр. Министр подчеркнула, что если в Латвии возникнут какие-либо непорядки в этой связи, то с этим будут разбираться службы безопасности и правоохранительные органы.

В то же время Браже напомнила, что 8 мая знаменует окончание Второй мировой войны. В этот день Браже будет присутствовать на неформальной встрече министров в Варшаве с другими европейскими министрами.

Между тем, 9 мая — День Европы, и это наш праздник, отметила министр.

Как сообщалось, 8 мая 1945 года в Европе закончилась Вторая мировая война и наступил мир. В отличие от Западной Европы, где народы вновь обрели независимость, в Латвии и Балтии этого не произошло. Латвия восстановила свою независимость лишь 4 мая 1990 года, что было закреплено Конституционным законом от 21 августа 1991 года.

9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман, осознавая угрозу Третьей мировой войны, призвал Европу к объединению . Считалось, что развитие стран континента может быть обеспечено только посредством мира, а не войн между собой. Был сделан первый шаг к созданию Европейского Союза.

В 1985 году было принято решение отмечать 9 мая как День Европы. Он символизирует единство между разными странами, в том числе и между теми, которые когда-то воевали друг с другом. С 2004 года 9 мая в Латвии также отмечается как День Европы.