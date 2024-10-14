Шлесерс рвется к власти в Риге: «Латвияс авизе»

Лидер ЛПМ вежливо заметил, что было бы неплохо выдвинуть еще одного кандидата, но такой кандидатуры не нашлось, и делегаты единогласно переизбрали Шлесерса на пост председателя.

С таким же единодушием они проголосовали и за кандидатов в правление, предложенных Шлесерсом.

Несмотря на то, что на выборах партия будет баллотироваться в 40 самоуправлениях, в правление не было выдвинуто ни одного представителя региональных отделений, если не считать членов Сейма, проживающих за пределами Риги. Возможно, это связано с тем, что "40 команд на выборах самоуправлений", как их назвал лидер партии, все еще находятся в стадии формирования.

В региональной прессе был опубликован призыв присоединяться к ЛПМ к тем, кто хочет работать в самоуправлениях.

Перед выборами в Европарламент Шлесерс подписал договор о сотрудничестве с партией "Вместе для Латвии", которую возглавляет бывший мэр Резекне Александр Барташевич. Как отметил Шлесерс, благодаря этому сотрудничеству ЛПМ получила на выборах большую поддержку в Латгале.

Бывший депутат Сейма от "Согласия" Андрей Клементьев будет вторым номером в списке кандидатов ЛПМ на выборах в Рижскую думу от "Вместе для Латвии".

Барташевич в своем выступлении на съезде отметил, что между партиями заключен договор о сотрудничестве на муниципальных выборах, но в перспективе он видит его перерастание в "стратегический альянс".

Весь съезд в основном прошел под знаком критики находящегося сейчас у власти в столице "Нового Единства". Как неоднократно заявил Шлесерс, на выборах основная борьба развернется именно между ЛПМ и "Новым Единством".

(Latvijas Avīze)