Шлесерс передумал и теперь снова хочет в Сейм и в премьеры

23 сентября, 2025 11:07

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Перед муниципальными выборами лидер партии «Латвия на первом месте» (LPV) и депутат Рижской думы Айнар Шлесерс заявлял, что не планирует участвовать в следующих выборах Сейма. Однако сегодня в эфире программы Латвийского телевидения Rīta panorāma политик объявил, что все же будет баллотироваться в парламент и станет кандидатом на пост премьер-министра от LPV.

«Учитывая, что мы [в Рижской думе] остались в оппозиции, а работа в оппозиции немного отличается от работы в коалиции, я просто принял это решение и четко сказал своим сторонникам, что как руководитель партии “Латвия на первом месте” планирую баллотироваться на следующих выборах в Сейм», — заявил Шлесерс.

По его словам, ситуация в руководстве Риги сложилась иначе, чем планировалось перед выборами самоуправлений.

«В Риге мы победили, но, к сожалению, была создана коалиция не для достижения чего-то, а против Шлесерса».
Политик подчеркнул, что его главная цель — обеспечить победу LPV на выборах, и он станет кандидатом партии на пост премьер-министра перед ожидаемыми осенью следующего года выборами в парламент.

«Моя задача — действительно победить и стать премьером в следующем правительстве»,
— отметил Шлесерс.

Как сообщал ранее LSM+, «Латвия на первом месте», набравшая больше всех голосов на выборах самоуправлений (но оставшаяся не вовлеченной в процесс построения коалиции в Рижской думе) оспорила результаты.

Прошедшее 25 июня заседания суда окончилось негативным для партии решением. «Ознакомившись с разъяснениями Рижской избирательной комиссии, с избирательными материалами с участков и документацией, Центральная избирательная комиссия не нашла никаких указаний на такие нарушения, которые повлияли на результаты выборов, поэтому заявление было отклонено», — пояснил секретарь Центральной избирательной комиссии Ритвар Эглайс.

Сидеть удобно: фоторепортаж из новой Лиепайской тюрьмы

12:34

Важно 0 комментариев

В Лиепае официально сдан в эксплуатацию новый тюремный комплекс — крупнейший в Латвии. Его строительство обошлось в 125 миллионов евро и завершилось досрочно: от проектирования до ввода объекта прошло всего 34 месяца.

В Лиепае официально сдан в эксплуатацию новый тюремный комплекс — крупнейший в Латвии. Его строительство обошлось в 125 миллионов евро и завершилось досрочно: от проектирования до ввода объекта прошло всего 34 месяца.

Дважды за два дня — в Иманте горят автомобили

12:30

ЧП и криминал 0 комментариев

Несколько ночей подряд жители Иманты проводят без сна: в разных местах района горят автомобили. Местные считают, что пожары не похожи на несчастный случай. Полиция также выясняет, почему возгорания участились, и проверяет версии о возможных поджогах.

Несколько ночей подряд жители Иманты проводят без сна: в разных местах района горят автомобили. Местные считают, что пожары не похожи на несчастный случай. Полиция также выясняет, почему возгорания участились, и проверяет версии о возможных поджогах.

Архитекторы современной политики — комсомольцы и коммунисты 1980-х: взгляд

12:28

Важно 0 комментариев

Тихая борьба за пост следующего председателя «Единства» интересна тем, что в этот раз она является не столько обычным политическим процессом, сколько частью неблагоприятных исторических процессов: похоже, это первый случай в нашем веке в Латвии, когда от формальных выборов председателя партии действительно что-то зависит. Такой комментарий к внутриполитическим процесса Латвии опубликовал портал pietiek.com. Ниже приводим текст статьи. 

Тихая борьба за пост следующего председателя «Единства» интересна тем, что в этот раз она является не столько обычным политическим процессом, сколько частью неблагоприятных исторических процессов: похоже, это первый случай в нашем веке в Латвии, когда от формальных выборов председателя партии действительно что-то зависит. Такой комментарий к внутриполитическим процесса Латвии опубликовал портал pietiek.com. Ниже приводим текст статьи. 

Платили зарплаты в конвертах: СГД накрыла строительную фирму

12:17

Важно 0 комментариев

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД, VID) начало уголовное дело по факту выплаты зарплат в конвертах в компании, занимавшейся установкой, обслуживанием и ремонтом вентиляционного и кондиционирующего оборудования, сообщило агентство LETA со ссылкой на СГД.

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД, VID) начало уголовное дело по факту выплаты зарплат в конвертах в компании, занимавшейся установкой, обслуживанием и ремонтом вентиляционного и кондиционирующего оборудования, сообщило агентство LETA со ссылкой на СГД.

Дроны парализовали работу аэропортов Осло и Копенгагена

12:16

Мир 0 комментариев

Аэропорты Осло и Копенгагена были закрыты на несколько часов из-за появления дронов, сообщили власти Норвегии и Дании. В обеих странах полиция начала расследование и проверяет, есть ли связь между этими случаями.

Аэропорты Осло и Копенгагена были закрыты на несколько часов из-за появления дронов, сообщили власти Норвегии и Дании. В обеих странах полиция начала расследование и проверяет, есть ли связь между этими случаями.

Большинство латвийцев против полного разрыва связей с Россией: опрос

12:04

Важно 0 комментариев

Большинство опрошенных жителей Латвии не поддерживают полный запрет экспорта товаров и услуг в Россию - таких 46%, тогда как поддерживают такие меры 36%, свидетельствует опрос "Norstat". Отношение к ограничениям на импорт также неоднозначное - поддерживают их 42%, а против выступают 45% респондентов.

Большинство опрошенных жителей Латвии не поддерживают полный запрет экспорта товаров и услуг в Россию - таких 46%, тогда как поддерживают такие меры 36%, свидетельствует опрос "Norstat". Отношение к ограничениям на импорт также неоднозначное - поддерживают их 42%, а против выступают 45% респондентов.

Почувствуйте разницу: мэр Даугавпилса хвастается самым низким в Латвии тарифом на отопление

11:58

Важно 0 комментариев

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

