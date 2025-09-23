Шлесерс передумал и теперь снова хочет в Сейм и в премьеры

«Учитывая, что мы [в Рижской думе] остались в оппозиции, а работа в оппозиции немного отличается от работы в коалиции, я просто принял это решение и четко сказал своим сторонникам, что как руководитель партии “Латвия на первом месте” планирую баллотироваться на следующих выборах в Сейм», — заявил Шлесерс.

По его словам, ситуация в руководстве Риги сложилась иначе, чем планировалось перед выборами самоуправлений.

«В Риге мы победили, но, к сожалению, была создана коалиция не для достижения чего-то, а против Шлесерса».

Политик подчеркнул, что его главная цель — обеспечить победу LPV на выборах, и он станет кандидатом партии на пост премьер-министра перед ожидаемыми осенью следующего года выборами в парламент.

«Моя задача — действительно победить и стать премьером в следующем правительстве»,

— отметил Шлесерс.

Как сообщал ранее LSM+, «Латвия на первом месте», набравшая больше всех голосов на выборах самоуправлений (но оставшаяся не вовлеченной в процесс построения коалиции в Рижской думе) оспорила результаты.

Прошедшее 25 июня заседания суда окончилось негативным для партии решением. «Ознакомившись с разъяснениями Рижской избирательной комиссии, с избирательными материалами с участков и документацией, Центральная избирательная комиссия не нашла никаких указаний на такие нарушения, которые повлияли на результаты выборов, поэтому заявление было отклонено», — пояснил секретарь Центральной избирательной комиссии Ритвар Эглайс.