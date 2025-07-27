Школьники падают и получают травмы в Праздник песни; кто виноват и что делать?

По завершении праздника на стадионе, как обычно, продолжились тренировки спортсменов, а покрытие, на котором совсем недавно танцевали тысячи людей, теперь законсервировано.

Оно использовалось и в предыдущие праздники, в 2015, 2018 и 2023 годах, но тогда таких деформаций не было. Главная причина, как заявляют, - переменчивая погода, из-за которой покрытие растянулось.

Директор департамента по содержанию и развитию инфраструктуры Латвийского национального спортивного центра Мартиньш Таубе в этой связи сказал: "Учитывая условия нынешнего года, мы вместе с ГПСС оперативно отреагировали. Охлаждали покрытие, чтобы оно вернулось в исходное состояние".

До следующего Праздника песни и танца - три года. Что делать?

"Риски и травмы, которые возникают в связи со спецификой настила такого типа, надо оценивать и надо думать, что в будущем сделать по-другому. Возможно, надо менять. Или нужен другой тип. Это работа для специалистов. Конечно, это будет значительное финансовое вложение", - поясняет руководитель группы действия Праздника песни и танца школьной молодежи Инга Васильева.

Таубе заявляет, что о другом покрытии информации пока нет, "но мы рассмотрим все возможности".

Министр образования обещает принять меры - вопрос будет рассмотрен на Совете по праздникам песни и танца: "Надо оценить, почему в этот праздник покрытие было небезопасным! Как и прежде, одно из предположений - это связано с климатическими условиями. Потому что техника настилания была той же, что и раньше. Об износе речи нет - его не используют часто".

Покрытие стелют в среднем раз или два в год. Чтобы в будущем улучшить условия для участников Праздников песни и танца, сейчас рассматривается возможность установить на стадионе "Даугава" системы полива, обеспечивающие непрерывное охлаждение покрытия. Предстаивтели стадиона убеждены, что это решит проблему.

Покрытие было закуплено в 2014 году примерно за 600 тысяч евро. Сейчас оно - единственное доступное в Латвии, поэтому придется использовать то, что есть. Но экспертам будет над чем поработать - нужно собраться вместе и оценить также и другие возможные решения. Как подчеркивают организаторы праздников, это должно быть что-то долговечное, прочное, а главное - безопасное для ног танцоров.