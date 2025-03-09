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Школьник сделал покупку в магазине и удостоился критики взрослых — выяснилось, что зря; что он купил?

Редакция PRESS 9 марта, 2025 13:02

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LETA

Латвийский фотограф Александр Соколов активно пользуется соцсетями и часто делится своими наблюдениями с подписчиками. Его недавний пост о случае в магазине незадолго до 8 марта вызвал изрядный резонанс, сообщает Jauns.lv.

Соколов рассказал, что стоял в очереди в кассу и обратил внимание на мальчика лет 12, стоявшего впереди. Ситуация могла показаться странной: в руках у ребенка было примерно 20 плиток шоколада - и больше ничего.

Люди в очереди начали потихоньку обсуждать, зачем одному ребенку столько сладостей, намекать на проблемы с зубами и лишний вес. Особенно переживала одна пожилая женщина, вслух задавшая вопрос, можно ли продавать так много шоколада такому молодому покупателю.

Мальчик попросил у Соколова карту Rimi, тот поделился картой и шутя спросил, что он будет делать с таким количеством шоколада. Оказалось - все просто: учительница попросила купить сладостей девочкам к 8 марта. "Настолько все элементарно! А странные люди в очереди уже хотели зубную полицию пацану вызывать" - завершает свой пост Соколов.

Этот случай, как обычно и бывает, привел к дискуссии в "Фейсбуке". Многие пользователи делились своим опытом, а также писали, что этот пример наглядно демонстрирует, насколько часто люди делают опрометчивые выводы, не зная всех обстоятельств. Вот некоторые из их комментариев:

- Шоколад!!! Ребенок шоколад покупал!!! Когда взрослый берет ящик пива, никто ничего не говорит, а тут ребенок шоколад покупает! Ну, люди, ну... (злобные смайлики).

- У меня был случай... Стою в очереди за рыбой... За мной две тетеньки. Я прошу продавщицу положить мне две крупных радужных форели. Пока продавщица кладет каждую в отдельный пакетик, взвешивает, клеит цену... Я жду. Тетки за мной разговаривают: что, мол, я буду делать с таким множеством рыбы, куда дену. Я не стала стесняться, оглянулась и суровым голосом ответила: в пруд отпущу, пусть живут. Конечно, тетки устыдились и извинились за то, что лезут куда не надо. Я взяла свою рыбу и ушла.

- Я с сыном как-то раз покупала 14 шоколадок и чупа-чупсов на 8 марта. В очереди наслушалась, какая я ужасная мать. Это такая норма - лезть и воспитывать. Спецы во всем. Особенно те, у кого детей нет.

 

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