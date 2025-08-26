Шестеро грибников заблудились в лесу: спасатели напоминают о правилах безопасности

По словам инспектора ГПСС Андриса Куксика, главное — заранее сообщить близким, куда и на сколько вы идёте, брать с собой заряженный телефон, фонарик и необходимые медикаменты, а также надевать яркую одежду. «Заходя в лес, полезно запоминать необычные объекты, которые вы проходите. Если вы всё же заблудились, звоните в 112 и сообщайте максимально подробную информацию», — подчеркнул он.

В поисках людей спасатели используют световые и звуковые сигналы, тепловизоры и дроны. Добровольческая организация bezvests.lv также участвует в поисках и сейчас приглашает к сотрудничеству операторов дронов. «Даже если человек сможет приехать раз в год и спасти жизнь — это уже огромная помощь», — отметил руководитель организации Александр Фаминский.

Особенно эффективны дроны с тепловизором: они позволяют быстро обнаружить тепловую точку в лесу и оперативно направить к месту кинологов и пешие группы.

Спасатели напоминают: установить на телефон мобильные приложения 112 Latvija и bezvests.lv будет не лишним. В последнем есть кнопка SOS для вызова помощи в экстренной ситуации.