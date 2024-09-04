В интервью новый директор Госканцелярии отметил, что латыши в Европе и мире готовы вернуться в Латвию и работать, поэтому, по его мнению, политика оплаты труда в госуправлении улучшилась благодаря реформе системы оплаты труда, которая была проведена два с половиной года назад.

В то же время он отметил, что чувствует риски и подождет ревизии Госконтроля по политике вознаграждения, чтобы сделать выводы.

"Безусловно, перед Государственной канцелярией, которая отвечает за эту политику, возникнет целый ряд задач, потому что снова нарушен принцип разделения властей - не может быть, чтобы кто-то получал больше, чем президент государства, спикер Сейма, премьер-министр", - сказал Кронбергс, отметив, что реформа системы вознаграждения была введена по результатам исследования, которое показало, что государственное управление не является конкурентоспособным по сравнению с частным сектором.

Параллельно директор заявил, что в министерствах, имеющих предприятия с госкапиталом, необходимо уделять этому вопросу самое пристальное внимание. "Если их доходы поступают из кошельков граждан и они не работают с прибылью, то я бы сказал, что не может быть увеличения вознаграждения, потому что они заработали на людях", - сказал Кронбергс.