СГД снова призывает пока не подключаться к системе EDS

Кроме того, там сказано также, что в очереди для доступа к системе ждут более 160 тысяч пользователей.

"К сожалению, численность настолько велика и интенсивность подготовки деклараций такова, что могут быть проблемы с подготовкой документов", - предупреждает СГД.

Уже сообщалось, что в субботу к 8:00 было подано более 94 тысяч 200 ежегодных деклараций о доходах за 2024 год.

Из-за перегрузки системы в первый час не было возможности подключиться к EDS и подать декларацию.

Прекращение работы EDS вскоре после полуночи, длившееся около часа, было связано с тем, что еще до полуночи в EDS вошли более 50 тысяч пользователей, пытавшихся в первые минуты нового дня одновременно начать подачу деклараций. По данным СГД, каждую минуту пытались подключиться около 6000 пользователей.

Те, для кого декларирование доходов является обязательным, должны сделать это до 2 июня, а если общий доход за прошлый год превысил 78 тысяч 100 евро, то до 1 июля.

Если подача декларации является добровольной, с целью задекларирования оправданных расходов и возврата налога ее можно подавать в течение трех лет.

Поэтому СГД обращается с просьбой не подавать декларации в первые дни марта, так как, если подключиться к системе будут пытаться одновременно слишком много пользователей, она может работать медленнее или стать временно недоступной.