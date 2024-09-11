СГД информирует жителей Латвии о важной новации

Людей просят подать заявление с указанием номера банковского счета, на который можно перевести деньги в системе электронного декларирования EDS.

Те, кто заполнит заявление до 30 сентября этого года и укажет свой банковский счет, смогут получить переплату по подоходному налогу физического лица, если таковая имеется, автоматически, без необходимости подавать годовую декларацию о доходах.

Лицам, которые уже подавали заявление на автоматический возврат в прошлом году, необходимо подать заявление в этом году, только если они хотят, чтобы сумма была зачислена на другой принадлежащий им банковский счет. Если номер счета, указанный в EDS для возврата налога, не изменился, повторно подавать заявление не нужно.

Автоматический возврат подоходного налога основывается только на данных, имеющихся в СГД, - если на зарплату или пенсию человека в течение года не распространялись все налоговые льготы, а также если в предыдущем году у человека были инвестиции в частные пенсионные фонды или накопительное страхование жизни.

Если у вас есть чеки на соответствующие расходы (медицинские, стоматологические, образовательные, на детские клубы и пожертвования), вы сможете подать годовую декларацию о доходах за три предыдущих года и вернуть переплаченный налог.

Форма заявления доступна в EDS в разделе "Sagatavot dokumentu no veidlapas" - "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti" - "Iesniegums automātiskai nodokļa atmaksas saņemšanai, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju".

Автоматический возврат излишне уплаченного НДФЛ осуществляется СГД с 2023 года, и за это время этой услугой воспользовались 9562 человека.