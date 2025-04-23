Съезжают по газону: чтобы срезать 800 метров, водители массово нарушают ПДД на трассе под Ригой

На одном из участков дороги значительное количество водителей, выполняя разворот, грубо нарушают разметку — пересекают сплошную линию и зелёную зону, чтобы съехать на улицу Тирайнес. Нарушают как водители легковых автомобилей, так и водители тяжёлого грузового транспорта.

«Просим найти хоть какое-то решение. Мы уже обращались в разные инстанции, но ничего не меняется», — пишет обеспокоенный житель.

Съёмочная группа Bez Tabu на протяжении нескольких дней фиксировала происходящее на месте. Каждый раз журналистам удавалось заснять целую череду нарушителей, спокойно проезжающих по газону.

Рядом с проблемным участком расположены различные склады и предприятия. Альтернативный въезд на параллельную улицу находится всего в 800 метрах, но, как показывает практика, немногие готовы проехать это незначительное расстояние по правилам.

Один из водителей грузовика, не стесняясь, проехал прямо по зелёной зоне и в разговоре с журналистом попытался оправдаться: «Я просто не знаю, как сюда ещё заехать. Тут такие ремонты, что не поймёшь, где поворот. Другого въезда нет», — объяснил он. Водитель, как выяснилось, приехал из Литвы.

В объектив камеры попали и курьеры таких известных компаний, как “Barbora” и “UPS”, чьи водители тоже ехали прямо по газону.

«Там уже всё было раскатано. Ну если раскатано — почему бы и не проехать? Мне каждая минуты дорога. Иногда так проезжаю», — сказал водитель “Barbora”. А курьер "UPS" признался, что вышел на работу после некоторого перерыва и думал, что на эту улицу иначе нельзя попасть: «Такая работа!».

По данным из открытых источников, нарушения на этом участке происходят уже как минимум с 2010 года, так что связывать их только с нынешними строительными работами по четвёртой очереди Южного моста — не совсем корректно.

Кто-то из жителей, отчаявшись, разместил на газоне самодельное предупреждение о якобы разбросанных шурупах. Также с помощью небольших бетонных блоков попытались перекрыть незаконный проезд. Но эффекта это не дало — нарушители как ездили, так и ездят.

В Рижской думе утверждают, что эти меры не были согласованы с городскими службами. Представительница Департамента городской среды и мобильности Рудите Ревелиня прокомментировала ситуацию:

«Хочу обратиться ко всем водителям, которые едут по этому участку: будьте добры, соблюдайте дорожные знаки. Мы уже выезжали туда с представителями строительной компании, устанавливали ограждающие заборчики, но нашлись такие, кто просто их убирал и продолжал ездить. В итоге заборы пришлось снять. Чтобы там не ездили, разве что надо вырыть ров. Если перекрыть этот проезд, начнут ездить по зеленой зоне за десять метров до этого места или после него», - говорит представительница Думы.

Радикально изменить ситуацию, по её словам, могла бы установка капитальных заграждений, но стоимость таких работ слишком велика, и реализация маловероятна.