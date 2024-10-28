Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 29. Октября Завтра: Elva, Elvijs, Elvis, Laimis, Laimonis

Северная Корея послала в Россию около 10 000 солдат, часть уже переброшена поближе к Украине: Пентагон

© BBC 28 октября, 2024 20:22

Важно 0 комментариев

Северная Корея послала в Россию около 10 тысяч солдат, и они, возможно, пополнят российские войска, находящиеся близ Украины, в ближайшие недели — об этом сказала в понедельник журналистам пресс-секретарь министерства обороны США Сабрина Сингх.

«Часть этих солдат уже переместилась ближе к Украине, и нас все больше беспокоит, что Россия может задействовать этих солдат в боевых или вспомогательных боевых операциях против украинских солдат в Курской области России близ границы с Украиной», — цитирует Сабрину Сингх телекомпания CBS.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что может официально подтвердить присутствие солдат Северной Кореи в Курской области России.

Пресс-секретарь Пентагона на вопрос об этом ответила, что ей больше нечего добавить к уже сказанному ей.

На прошлой неделе Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, в Россию прибыли около 12 тыс. военнослужащих из Северной Кореи, которых планируется бросить на фронт в Украине. По сведениям Киева, часть этих военных могли уже переправить в Курскую область, где проводят операцию Вооруженные силы Украины.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 29 реакций
Комментарии (0) 29 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кристапс Молоченко: «Профессия фармацевта будет существовать всегда!»

Новости партнеров 21:56

Новости партнеров 0 комментариев

Увлеченный своим делом фармацевт Mēness aptieka рассказывает о развитии в своей профессии, о карьерных и человеческих перспективах, о преданности аптеке, желании помочь буквально каждому обратившемуся к нему за советом и помощью.

Увлеченный своим делом фармацевт Mēness aptieka рассказывает о развитии в своей профессии, о карьерных и человеческих перспективах, о преданности аптеке, желании помочь буквально каждому обратившемуся к нему за советом и помощью.

Читать
Загрузка

Манвел отправил письмо Lidl от имени курицы Ольги, несущей яйца — и был прихвачен за… за нарушение норм

Важно 21:19

Важно 0 комментариев

Сегодняшний вечер - вечер удивительных историй. И вот вам одна из них - в исполнении "Неаткариги":

Сегодняшний вечер - вечер удивительных историй. И вот вам одна из них - в исполнении "Неаткариги":

Читать

CSDD ужесточает экзамен по теории и повышает цены на ряд услуг: техосмотр, сдача экзамена и т.д.

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

С нового года грядут изменения в некоторых услугах CSDD. В том числе, усложнится теоретический экзамен на получение автомобильных прав, об этом рассказал руководитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД) Айвар Аксенокс, пишет   rus.lsm.lv.

С нового года грядут изменения в некоторых услугах CSDD. В том числе, усложнится теоретический экзамен на получение автомобильных прав, об этом рассказал руководитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД) Айвар Аксенокс, пишет   rus.lsm.lv.

Читать
Загрузка

Ура! В Риге обоснуется ещё одна авиакомпания — что, напрягся, airBaltic?

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Норвежская авиакомпания Norse Atlantic Airways откроет офис в Риге, сообщила премьер-министр Эвика Силиня (СП).

Норвежская авиакомпания Norse Atlantic Airways откроет офис в Риге, сообщила премьер-министр Эвика Силиня (СП).

Читать

Андрей Козлов: «Они снова поиздевались!» Депутаты в Сейме «передумали» замораживать свои зарплаты

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

Депутаты Сейма подтвердили, что они "хозяева своего слова": хотят дают это слово, а хотят - забирают его обратно, отреагировал Андрей Козлов, член партии "Стабильности!", на очередное решение народных избранников по поводу зарплат депутатов Сейма. Вместо того, чтобы их заморозить, парламентарии подняли себе жалование на столько, на сколько вообще было возможно - чтобы не "ломать алгоритм расчета жалований в госуправлении". 

Депутаты Сейма подтвердили, что они "хозяева своего слова": хотят дают это слово, а хотят - забирают его обратно, отреагировал Андрей Козлов, член партии "Стабильности!", на очередное решение народных избранников по поводу зарплат депутатов Сейма. Вместо того, чтобы их заморозить, парламентарии подняли себе жалование на столько, на сколько вообще было возможно - чтобы не "ломать алгоритм расчета жалований в госуправлении". 

Читать

Крепитесь, скоро станет легче! Министр экономики обнадёжил бизнес — не весь, конечно

Важно 20:42

Важно 0 комментариев

В следующем году те, кто работает в индустрии гостеприимства, почувствуют прямое влияние изменений налогов на труд, заявил сегодня министр экономики Виктор Валайнис (крайний справа) после встречи по сотрудничеству коалиции.

В следующем году те, кто работает в индустрии гостеприимства, почувствуют прямое влияние изменений налогов на труд, заявил сегодня министр экономики Виктор Валайнис (крайний справа) после встречи по сотрудничеству коалиции.

Читать

Шлесерс, Пабрикс, Росликов: как выглядят результаты опросов по кандидатам в мэры Риги. ДИАГРАММА

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Центр исследований SKDS опубликовал результаты опроса на тему - за кого люди будут голосовать на выборах в Рижскую думу.

Центр исследований SKDS опубликовал результаты опроса на тему - за кого люди будут голосовать на выборах в Рижскую думу.

Читать