Северная Корея послала в Россию около 10 000 солдат, часть уже переброшена поближе к Украине: Пентагон

«Часть этих солдат уже переместилась ближе к Украине, и нас все больше беспокоит, что Россия может задействовать этих солдат в боевых или вспомогательных боевых операциях против украинских солдат в Курской области России близ границы с Украиной», — цитирует Сабрину Сингх телекомпания CBS.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что может официально подтвердить присутствие солдат Северной Кореи в Курской области России.

Пресс-секретарь Пентагона на вопрос об этом ответила, что ей больше нечего добавить к уже сказанному ей.

На прошлой неделе Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, в Россию прибыли около 12 тыс. военнослужащих из Северной Кореи, которых планируется бросить на фронт в Украине. По сведениям Киева, часть этих военных могли уже переправить в Курскую область, где проводят операцию Вооруженные силы Украины.