Сеть прачечных «Laundromat» становится популярной и быстро расширяется

27 января, 2026

Благодаря растущему спросу со стороны населения, сеть самообслуживаемых прачечных «Laundromat» планирует в этом году открыть несколько новых точек в Риге и других городах Латвии. Среди первых нововведений можно отметить прачечные в торговом центре «Sāga» в Улброке и Сигулде, которые откроются в ближайшее время.
«Люди, которые попробовали эту услугу, часто становятся постоянными клиентами. На практике легко убедиться в преимуществах самообслуживаемых прачечных. В одной стиральной машине можно постирать до 17 килограммов белья, что позволяет сэкономить время и электроэнергию», — объясняет Монта Пуркане, руководитель отдела маркетинга «Laundromat».

Компания, созданная в Латвии, быстро растет: она была основана в 2022 году, год спустя открылся первый филиал в Югле, а сейчас у компании уже 30 филиалов в десяти городах Латвии. Таким образом, услуги доступны широкому кругу населения по всей Латвии — от Лиепаи до Даугавпилиса. «Самообслуживаемые прачечные ценятся не только в Риге, но и в регионах, например, успешным проектом является небольшой пункт в Смилтене», — рассказывает М. Пуркане.

По словам М. Пуркане, услуги «Laundromat» полюбились как молодежи и семьям, так и пожилым людям. «Если у людей возникает вопрос, как можно постирать большое количество одежды за такое короткое время, примерно за 30 минут, ответ прост — обычные стиральные машины большую часть времени тратят на нагрев воды и, конечно же, потребляют довольно много электроэнергии. Машины испанской фирмы «Girbau», которые мы используем, работают с подачей горячей воды».

Преимущество самообслуживаемых прачечных заключается не только в более быстрой стирке белья, но и в профессиональных сушилках, которые избавляют от необходимости сушить белье дома. В «Laundromat» белье можно высушить быстрее, чем в других прачечных Латвии — это занимает всего около пятнадцати-двадцати минут.
«В целом можно сказать, что прачечные самообслуживания позволяют сэкономить время, деньги и место в квартире. Это также хорошее решение в случае, если необходимо постирать крупные текстильные изделия, например, шторы, матрасы или покрывала», — подчеркивает М. Пуркане.

Клиенты могут одновременно использовать даже две или несколько стиральных машин, что позволяет еще более оптимально планировать время, посвященное этой необходимой для всех деятельности. «Возможен и обратный вариант — например, после посещения спортивного клуба зайти в ближайшую «Laundromat» и за небольшую плату постирать использованную одежду, чтобы не думать о ней дома».

«Laundromat» — единственная самообслуживаемая прачечная в Латвии, где можно расплачиваться четырьмя различными способами — не только банковской картой или наличными, но и клиентской картой или приложением, которое дает 10 % скидку на стирку и сушку.
«Laundromat» развивается не только в Латвии — сеть самообслуживаемых прачечных начала расширяться в Литве и Эстонии, тем самым подчеркивая, что созданная в Латвии сеть очень полезна и для туристов — путешественников по странам Балтии.

