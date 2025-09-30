Семья принца Уильяма переехала в новый дом и тут же рассорилась с соседями — из-за собак

Семья наследника британского престола переехала из относительно скромного коттеджа в Аделаиде в роскошное поместье Forest Lodge в Виндзоре, стоимость которого составляет 16 миллионов фунтов стерлингов.

Однако в окружающей территории поместья были внесены существенные изменения, лишившие местных жителей возможности пользоваться частью Большого парка Виндзора, а парковка и ворота на территорию были для них закрыты навсегда.

Женщина, живущая неподалеку, сказала: «Многие из нас гуляют здесь со своими собаками уже 20 лет, поэтому новость о том, что мы больше не можем этого делать, — как плевок в лицо. Мы каждый год платим за содержание парка, но нам больше не разрешат пользоваться его частью. Они сообщили нам всего за несколько дней до этого, что эта часть леса закрывается навсегда. Теперь мне придется ездить на машине, чтобы добираться до места, где я могу выгуливать свою собаку».

Принц Уильям, принцесса Кейт и их трое детей — 12-летний Джордж, 10-летняя Шарлотта и 7-летний Луис — будут жить вместе на территории площадью около 60 гектаров, оборудованной системой видеонаблюдения, огромными заборами и специально созданным ландшафтом.

Местные жители платят 110 фунтов стерлингов в год за содержание парка и считают «досадно» то, что им запрещен доступ, даже если они понимают, что это необходимо для обеспечения безопасности будущего короля и его семьи.

32-летний Том Баннс, инженер-механик, регулярно выгуливал свою собаку в этой местности и сказал: «Конечно, это досадно, потому что моей собаке здесь очень нравится. Мы приезжаем сюда каждые пару недель, и теперь нам придется найти другое место. Но я полностью понимаю, что безопасность Уильяма, Кейт и их семьи — это самое важное, поэтому мы должны убедиться, что они могут жить здесь счастливо».

Еще один местный житель согласился с этими мыслями: «Мы любим королевскую семью, Уильяма и Кейт, и так волнительно, что они переезжают в «Forest Lodge». Понятно, что закрытие этой парковки не зависит от них, а обусловлено соображениями безопасности».