Семья принца Уильяма переехала в новый дом и тут же рассорилась с соседями — из-за собак

Редакция PRESS 30 сентября, 2025 11:23

Важно 0 комментариев

Принц Уэльский Уильям и принцесса Кейт наконец-то обрели «семейный дом», но в результате поссорились с соседями, которые сочли замашки королевской семьи "плевком в душу", пишет «mirror.co.uk».

Семья наследника британского престола переехала из относительно скромного коттеджа в Аделаиде в роскошное поместье Forest Lodge в Виндзоре, стоимость которого составляет 16 миллионов фунтов стерлингов.

Однако в окружающей территории поместья были внесены существенные изменения, лишившие местных жителей возможности пользоваться частью Большого парка Виндзора, а парковка и ворота на территорию были для них закрыты навсегда. 

Женщина, живущая неподалеку, сказала: «Многие из нас гуляют здесь со своими собаками уже 20 лет, поэтому новость о том, что мы больше не можем этого делать, — как плевок в лицо. Мы каждый год платим за содержание парка, но нам больше не разрешат пользоваться его частью. Они сообщили нам всего за несколько дней до этого, что эта часть леса закрывается навсегда. Теперь мне придется ездить на машине, чтобы добираться до места, где я могу выгуливать свою собаку».

Принц Уильям, принцесса Кейт и их трое детей — 12-летний Джордж, 10-летняя Шарлотта и 7-летний Луис — будут жить вместе на территории площадью около 60 гектаров, оборудованной системой видеонаблюдения, огромными заборами и специально созданным ландшафтом.

Местные жители платят 110 фунтов стерлингов в год за содержание парка и считают «досадно» то, что им запрещен доступ, даже если они понимают, что это необходимо для обеспечения безопасности будущего короля и его семьи.

32-летний Том Баннс, инженер-механик, регулярно выгуливал свою собаку в этой местности и сказал: «Конечно, это досадно, потому что моей собаке здесь очень нравится. Мы приезжаем сюда каждые пару недель, и теперь нам придется найти другое место. Но я полностью понимаю, что безопасность Уильяма, Кейт и их семьи — это самое важное, поэтому мы должны убедиться, что они могут жить здесь счастливо».

Еще один местный житель согласился с этими мыслями: «Мы любим королевскую семью, Уильяма и Кейт, и так волнительно, что они переезжают в «Forest Lodge». Понятно, что закрытие этой парковки не зависит от них, а обусловлено соображениями безопасности».

Второй случай за карьеру: прокурору Межиньшу подожгли дом?

ЧП и криминал 14:56

ЧП и криминал 0 комментариев

По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гинтса Межиньша.

KNAB провёл обыск в администрации рижского центрального рынка: с чего бы?

Важно 14:28

Важно 0 комментариев

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

ЕС хочет изменить процедуру приема стран ради Украины: Financial Times

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

И даже этикетки там на русском! Журналист — о поездке в глубинку Эстонии (ФОТО)

Важно 14:13

Важно 0 комментариев

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Путин назвал захват территорий Украины «праведной битвой»

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Застрелили и закопали прямо в машине: 12 лет за дикое убийство партнера по бизнесу

ЧП и криминал 14:04

ЧП и криминал 0 комментариев

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

В Латвии констатирован первый в этом году случай птичьего гриппа

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

